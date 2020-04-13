Таджикистан продлит визы и регистрации иностранцам из-за пандемии

Ранее страна полностью закрыла внешние границы из-за коронавируса: с середины марта — с Узбекистаном и Кыргызстаном, с 10 апреля — с Китаем и Афганистаном.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Власти Таджикистана продлят сроки действия виз и регистрации для иностранных граждан и лиц без гражданства, которые из-за с пандемии коронавируса COVID-19 были вынуждены временно остаться на территории страны, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана.

Граждане РУз, находящиеся в соседней стране, для продления визы могут обращаться в Главное консульское управление МИД и представительство МИД Таджикистана в Согдийской области, а для продления регистрации в — Паспортно-регистрационную службу МВД Таджикистана.

Напомним, с пятницы Таджикистан полностью закрыл внешние границы из-за коронавируса. Меры не применяются в отношении дипломатов иностранных государств, представителей международных организаций и финансовых институтов, а также членов их семей, аккредитованных в Таджикистане.

В случае въезда указанной категории лиц на территорию республики предусмотрена процедура обязательной 14-дневной самоизоляции в местах их постоянного проживания под наблюдением сотрудников Министерства здравоохранения и социальной защиты населения страны.

Временные ограничения также не распространяются на водителей, осуществляющих международные грузоперевозки (согласно временному порядку), экипажей воздушных судов и бригад международного железнодорожного сообщения.