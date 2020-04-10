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Пограничный пункт, архивное фото

Таджикистан полностью закрыл границы в связи с коронавирусом

© Sputnik
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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (371)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20200410/13893187/Tadzhikistan-polnostyu-zakryl-granitsy-v-svyazi-s-koronavirusom.html

Решение о закрытии границ принято для недопущения распространения коронавируса нового штамма по территории Таджикистана.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Таджикистан полностью закрыл свои границы из-за распространения коронавируса, сообщает МИД республики.

"В целях реализации чрезвычайных мер по недопущению проникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 введены временные ограничения на въезд и выезд всех граждан иностранных государств и лиц без гражданства через все пункты пропуска на государственной границе Таджикистана", - говорится в сообщении.

Известно, что запрет не распространяется на зарубежных дипломатов, представителей международных организаций и финансовых институтов, аккредитованных в Таджикистане. При этом после пересечения границы им придется пройти обязательный 14-дневный карантин под наблюдением врачей.

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Кроме того, временные ограничения не будут применяться к водителям, осуществляющим международные грузоперевозки, экипажам воздушных судов и бригадам международного железнодорожного сообщения.

Напомним, вчера Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Стороны отметили важность выработки скоординированных мер и тесного сотрудничества по линии соответствующих медицинских и других задействованных служб в целях эффективной борьбы с COVID-19.

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (371)
Теги:
закрытие границы, госграница, граница, границы, Карантин, коронавирус, Таджикистан, Таджикистан



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