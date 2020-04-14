В Ташкенте два медучреждения закрыли на карантин

Обстоятельства, послужившие поводом и основанием для ограничения работы медучреждений, пока не уточняются.

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Ташкенте закрыты на карантин городская клиническая больница №17 и семейная поликлиника №8 Мирзо-Улугбекского района, сообщил руководитель Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Отабеков на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

Обстоятельства и причины пока не уточняются.

Напомним, девятого апреля на 14-дневный карантин закрыли родильный дом №6 в Ташкенте. Причиной стало то, что у человека, который контактировал с одной из пациенток медучреждения, был обнаружен коронавирус. За состоянием всех, и женщин, и детей, и персонала, следят врачи.

По данным на утро вторника, в Узбекистане выявлено 1 054 случая коронавируса. За все время распространения инфекции в стране, то есть с середины марта, четыре пациента скончались, 89 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 110 тысяч человек скончались.