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Сотрудницы в лаборатории научно-исследовательского института скорой помощи

В Ташкенте два медучреждения закрыли на карантин

Пресс-служба мэрии Москвы
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (341)
60410
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200414/13918942/V-Tashkente-dva-meduchrezhdeniya-zakryli-na-karantin.html

Обстоятельства, послужившие поводом и основанием для ограничения работы медучреждений, пока не уточняются.

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. В Ташкенте закрыты на карантин городская клиническая больница №17 и семейная поликлиника №8 Мирзо-Улугбекского района, сообщил руководитель Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора Нурмат Отабеков на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

Работа врачей в операционной
© CC0 / Unsplash / Natanael Melchor
Одну из больниц Ташкента взяли под карантин из-за пациента с COVID-19
Обстоятельства и причины пока не уточняются.

Напомним, девятого апреля на 14-дневный карантин закрыли родильный дом №6 в Ташкенте. Причиной стало то, что у человека, который контактировал с одной из пациенток медучреждения, был обнаружен коронавирус. За состоянием всех, и женщин, и детей, и персонала, следят врачи.

По данным на утро вторника, в Узбекистане выявлено 1 054 случая коронавируса. За все время распространения инфекции в стране, то есть с середины марта, четыре пациента скончались, 89 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 110 тысяч человек скончались.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (341)
Теги:
пандемия, коронавирус, Ташкент, Узбекистан, Карантин



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