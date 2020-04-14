Ташкент поделился с Лондоном наработками в лечении COVID-19 кровью переболевших

Медики из Узбекистана и Великобритании провели видеоконференцию по обмену опытом в борьбе с коронавирусом. Они договорились поддерживать контакты и проводить аналогичные мероприятия на регулярной основе.

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Узбекистанские медики поделились со своими коллегами из Великобритании наработками в использовании сыворотки крови пациентов, переболевших новым коронавирусом COVID-19, для лечения тяжелобольных. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел РУз.

Ранее Минздрав Узбекистана сообщал, что в республике в ближайшее время будет введен новый метод лечения инфицированных COVID-19 — практика переливания сыворотки крови выздоровевших тяжело больным пациентам. По данным ведомства, выздоровевшие пациенты, у которых будет браться кровь, пройдут полное медицинское исследование и тестирование на ряд инфекций.

По данным пресс-службы МИД, при содействии посольства республики в Лондоне медики из Узбекистана и Великобритании провели видеоконференцию по обмену опытом в борьбе с коронавирусом.

"Особое внимание уделено новейшим методикам лечения пациентов, находящихся в критическом состоянии в отделениях реанимации. Большой интерес у британской стороны вызвали научные исследования узбекских коллег по лечению больных с использованием плазмы крови переболевших и планы по широкому внедрению этой методики в клиниках страны", — говорится в публикации на Telegram-канале МИД.

Стороны договорились поддерживать контакты и проводить аналогичные мероприятия на регулярной основе.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,7 миллиона случаев заражения, свыше 110 тысяч человек скончались.

В Узбекистане зафиксировано 1 054 зараженных, в Великобритании — 88 тысяч.