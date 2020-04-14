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Все дома: Узбекистан лидирует в рейтинге самоизоляции

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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108940
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200414/13924202/Vse-doma-Uzbekistan-lidiruet-v-reytinge-samoizolyatsii.html

Согласно данным, представленным интернет-ресурсом Яндекс, самый высокий индекс самоизоляции среди жителей стран СНГ - узбекистанцев.

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. По данным интернет-ресурса Яндекс, среди городов стран СНГ, самый высокий показатель индекса самоизоляции наблюдается в Ташкенте (4.4 балла), сообщили в АИМК. Благодаря усилиям властей и единству граждан обеспечена почти 100% самоизоляция.

Согласно рекомендациям ВОЗ, самоизоляция граждан является самым эффективным методом борьбы с COVID-19.

© Sputnik / Максим Богодвид
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Сегодня в пресс-службе Государственной инспекции по контролю в сфере информатизации и телекоммуникаций предупредили жителей страны о том, что в Узбекистане мошенники рассылают сообщения о штрафах за нарушение режима самоизоляции.

Встречаются случаи, когда граждане получают SMS-сообщения, содержащие определенную дату или координаты географического местоположения, с текстом:

"Вы нарушили правило карантина и должны оплатить штраф в размере пяти БРВ в соответствии со статьей 54 Кодекса об административной ответственности", — рассказали в ведомстве.

Также сообщения содержат упоминание о возможности оплатить этот штраф не выходя из дома и специальный номер пластиковой карты для последующего перевода денег.

Теги:
рейтинг, Узбекистан, Узбекистанцы, жители, дом, Карантин



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