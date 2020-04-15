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Интернет-месседжер Telegram

В Telegram появился узбекский язык

© Flickr / Ervins Strauhmanis
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200415/13925041/V-Telegram-poyavilsya-uzbekskiy-yazyk.html

На данный момент мессенджер находится в топ-5 самых популярных приложений для узбекистанцев. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. В популярном мессенджере Telegram появился узбекский язык.

Для того чтобы изменить язык, необходимо зайди в настройки Settings → Language → O‘zbek.

Напомним, что мессенджер находится в топ-5 самых популярных приложений в Узбекистане. 

Количество ежемесячных активных пользователей сервиса, по состоянию на конец марта 2018 года, составляет более 200 млн человек. В августе 2017-го в своем Telegram-канале Павел Дуров заявил, что количество пользователей мессенджера ежедневно увеличивается более чем на 600 тысяч.

Топ-5 самых популярных приложений в Узбекистане >>

Помимо стандартного обмена сообщениями в диалогах и группах, в мессенджере можно хранить неограниченное количество файлов, вести каналы (микроблоги), создавать и использовать ботов.

Теги:
узбекский язык, мессенджер, мобильное приложение, приложение, Telegram, Telegram, Telegram, Узбекистан, Узбекистан



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