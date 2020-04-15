В Telegram появился узбекский язык

На данный момент мессенджер находится в топ-5 самых популярных приложений для узбекистанцев. Подробности - в нашем материале.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. В популярном мессенджере Telegram появился узбекский язык.

Для того чтобы изменить язык, необходимо зайди в настройки Settings → Language → O‘zbek.

Напомним, что мессенджер находится в топ-5 самых популярных приложений в Узбекистане.

Количество ежемесячных активных пользователей сервиса, по состоянию на конец марта 2018 года, составляет более 200 млн человек. В августе 2017-го в своем Telegram-канале Павел Дуров заявил, что количество пользователей мессенджера ежедневно увеличивается более чем на 600 тысяч.

Топ-5 самых популярных приложений в Узбекистане >>

Помимо стандартного обмена сообщениями в диалогах и группах, в мессенджере можно хранить неограниченное количество файлов, вести каналы (микроблоги), создавать и использовать ботов.