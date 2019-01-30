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Топ-5 самых популярных приложений в Узбекистане

© Sputnik / Максим Блинов
В Узбекистане
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Sputnik Узбекистан решил узнать, какие приложения пользуются спросом на данный момент среди узбеков.

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Узбекистан уже оценил новый интернет-браузер SalamWeb - за пару дней он поднялся в чартах на 13 строчку рейтинга приложений.

По этому случаю Sputnik Узбекистан решил узнать, какие приложения пользуются спросом на данный момент среди узбеков.

Резко набирающими популярность приложениями для узбекистанцев стали: место для знакомств Tinder и обучение иностранному языку с партнером Tandem.

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Публикация от Tinder (@tinder)

Первое место на платформе Apple разделили такие приложения, как Black - Live Wallpapers и VPN Unlimited proxy.

На платформе Android люди больше скачивают игру Minecraft и приложение для размещения объявлений в Узбекистане - OLX.uz.

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Публикация от Minecraft (@minecraft)

На втором месте на платформе Apple оказалась онлайн-книга Daily Teachings от Rhonda Byrne. Интересно, что в книге рассказывается о том, как жить в гармонии с самим собой и следовать мечте. По словам автора, книга помогла наладить жизнь миллионам людей по всему миру. Также узбекистанцам очень нравится приложение IMO Video Chat, в котором можно бесплатно связываться с друзьями по видеосвязи.

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Публикация от Rhonda Byrne (@dailyteachingsecret)

На платформе Android пользователям больше по душе футбол (Football Manger,) и общение -Telegram.

Третье место на платформе Apple досталось программе по обработке фотографий Union и соответственно, месту, где эти снимки можно показывать народу -  Instagram.

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Публикация от Instagram (@instagram)

На Android третье место занимает знаменитая игра Grand Theft Auto: San Andreas и приложение для пересылки файлов SHAREit.

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Публикация от Bilé (@wojciech_abbadon)

Четвертое место досталось калькулятору Calcoliner и Telegram у Apple-любителей. А вот для Android пользователей - игра Geometry Dash и Instagram.

Замыкает наш топ приложений в Узбекистане приложение с лучшими методиками для зачатия "Пол ребенка" и YouTube.

Для Android пользователей лучшими оказались игра-паззл Mini Metro и бесплатные видеозвонки imo free calls and chat.

Теги:
мобильный телефон, Telegram, YouTube, Instagram, приложение, мобильное приложение, Узбекистан



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