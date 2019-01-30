Топ-5 самых популярных приложений в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 30 янв - Sputnik. Узбекистан уже оценил новый интернет-браузер SalamWeb - за пару дней он поднялся в чартах на 13 строчку рейтинга приложений.

По этому случаю Sputnik Узбекистан решил узнать, какие приложения пользуются спросом на данный момент среди узбеков.

Резко набирающими популярность приложениями для узбекистанцев стали: место для знакомств Tinder и обучение иностранному языку с партнером Tandem.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tinder (@tinder) 12 Июл 2017 в 8:23 PDT

Первое место на платформе Apple разделили такие приложения, как Black - Live Wallpapers и VPN Unlimited proxy.

На платформе Android люди больше скачивают игру Minecraft и приложение для размещения объявлений в Узбекистане - OLX.uz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Minecraft (@minecraft) 31 Дек 2018 в 8:00 PST

На втором месте на платформе Apple оказалась онлайн-книга Daily Teachings от Rhonda Byrne. Интересно, что в книге рассказывается о том, как жить в гармонии с самим собой и следовать мечте. По словам автора, книга помогла наладить жизнь миллионам людей по всему миру. Также узбекистанцам очень нравится приложение IMO Video Chat, в котором можно бесплатно связываться с друзьями по видеосвязи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rhonda Byrne (@dailyteachingsecret) 20 Ноя 2017 в 7:52 PST

На платформе Android пользователям больше по душе футбол (Football Manger,) и общение -Telegram.

Третье место на платформе Apple досталось программе по обработке фотографий Union и соответственно, месту, где эти снимки можно показывать народу - Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Instagram (@instagram) 19 Дек 2018 в 6:03 PST

На Android третье место занимает знаменитая игра Grand Theft Auto: San Andreas и приложение для пересылки файлов SHAREit.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Bilé (@wojciech_abbadon) 26 Янв 2019 в 3:52 PST

Четвертое место досталось калькулятору Calcoliner и Telegram у Apple-любителей. А вот для Android пользователей - игра Geometry Dash и Instagram.

Замыкает наш топ приложений в Узбекистане приложение с лучшими методиками для зачатия "Пол ребенка" и YouTube.

Для Android пользователей лучшими оказались игра-паззл Mini Metro и бесплатные видеозвонки imo free calls and chat.