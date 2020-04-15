Как живется узбекскому футболисту Ахмедову в Китае

Sputnik Узбекистан для своих читателей составил топ-10 неизвестных ранее фактов о жизни узбекского футболиста в Китае.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. Узбекский полузащитник китайского футбольного клуба "Шанхай СИПГ" Одил Ахмедов вот уже на протяжении трех лет выступает вдали от родины.

Во время эпидемии коронавируса спортсмен успел съездить к себе на родину, вернуться в Китай и отправить врачам и больницам Узбекистана предметы первой необходимости: маски, перчатки и прочее.

В разговоре с российским спортивным изданием Sport24 игрок рассказал о жизни в Китае после эпидемии, оценил игру Шомуродова и Мхитаряна, а также поделился своими соображениями о первоисточнике страшного вируса.

Sputnik Узбекистан для своих читателей составил топ-10 неизвестных ранее фактов о жизни узбекского футболиста в Китае:

1. Одил Ахмедов после возвращения из Узбекистана в Китай передал для врачей и больниц на своей родине перчатки, маски и очки.

2. Многим жителям Китая в начале года казалось, что вирус не распространится за пределы страны.

3. Когда Одил Ахмедов уезжал в Узбекистан, то по пути в аэропорт не было ни одной машины: все жители строго соблюдали карантин.

4. В настоящий момент на улицах городов все спокойно и много пешеходов. Страна возвращается к прежней жизни.

5. Одил Ахмедов поделился своими прогнозами о датах возможного возобновления чемпионата страны по футболу: по мнению футболиста, сезон продолжится не раньше конца мая – начала июня.

6. Ахмедов уверен, что ни один стадион в Китае не сравнится по уровню с ареной в Краснодаре, где узбекский полузащитник выступал за местный клуб.

7. Узбекского футболиста могут коснуться решения руководства клуба о сокращениях заработных плат. Пока никакой официальной информации не поступало, но просачивались сообщения об урезании порядка 30% з/п.

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8. За три с лишним года в Китае Одил Ахмедов так и не смог полюбить местную кухню.

9. Спортсмен считает, что его соотечественнику, узбекскому футболисту Элдору Шомуродову, нужно уезжать в европейские чемпионаты, если такие предложения есть. В настоящий момент Ахмедов оценивает уровень игры молодого узбека одним словом – "топово".

10. Одил Ахмедов самым сильным футболистом из стран СНГ считает армянского полузащитника "Ромы" Генри Мхитаряна.