Движение добра и заботы: как волонтеры помогают жителям Бухары

Пакеты с продуктами питания волонтеры развозят ежедневно с 10 утра до 6 вечера. В основном - на личных автомобилях.

ТАШКЕНТ, 15 апр - Sputnik. В Бухаре, также как и в других городах Узбекистана в эти дни действуют волонтеры Центра координации спонсорской помощи, ориентированные на помощь и поддержку социально уязвимых слоев населения.

За несколько дней движение добра охватило более пяти тысяч жителей Бухарской области. Центры созданы в каждом городе и районе региона. Штаб, а также call-центр расположены в Бухаре. На короткий номер 1197 поступают звонки с просьбами помощи.

В работе городского центра задействовано около 60 волонтеров, среди них и Джамшид Ходжиев. Молодой человек пришел сюда, после того, как Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом ограничила оказание индивидуальных благотворительных акций.

Sputnik Работа центра координации спонсорской помощи в Бухаре

От инициативы до проекта

До этого Джамшид и его единомышленники организованно помогали пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. Для координации работы создали группу в Telegram "Keling birlashaylik" ("Давайте объединимся").

"Наша команда состояла из 13 человек. Мы призывали неравнодушных жителей к помощи. Люди откликались, подключились и бизнесмены. Ежедневно мы помогали 100 гражданам," - рассказывает Джамшид.

Инициативу заметили местные власти и предложили ребятам работать в рамках Центра координации спонсорской помощи. Волонтеры откликнулись.

"Теперь мы можем помогать масштабно. Ведь сейчас нас 57 человек. Рук хватает, но от дополнительной помощи не отказываемся. Мы так же продолжаем работать через Telegram-канал, нам подключили колл-центр с номером 1197, куда могут обратиться жители Бухары. В городах и районах также созданы подобные центры, у них свои телефонные номера," - поделился молодой человек.

Как устроена работа

Вначале было сложно с организацией работы. Но очень быстро систему удалось выстроить грамотно, и график наладился. Звонки в call-центре принимают семь операторов. Они же составляют списки. Пакеты с продуктами питания волонтеры развозят ежедневно с 10 утра до 6 вечера. В основном - на личных автомобилях.

Sputnik Работа центра координации спонсорской помощи в Бухаре

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В каждом наборе - минимум восемь наименований продуктов питания - масло, рис, перловка, курица, колбасные изделия, картофель, морковь. Иногда бывают сладости. Но это зависит от спонсоров. Раз в неделю приходит соцпомощь от государства. Это минимум 35-50 тонн продуктов.

В штабе ежедневно проводится дезинфекция. Дежурят медсестры и сотрудник санэпидемстанции, который каждый час проводит уборку помещения. Дезинфицируют и автомобили, при выезде и въезде у волонтеров измеряют температуру.

Первые шаги

Не все сразу было так гладко, рассказывает волонтер, бывало, что сотрудники ГИБДД останавливали наши машины, думая, что мы занимаемся услугами такси. Сейчас нас поддерживает областной хокимият. Нам дали специальные стикеры, с которыми позволено ездить по городу.

Sputnik Работа центра координации спонсорской помощи в Бухаре

Оказывать помощь теперь стало легче. Среди тех, кто уже ее получил, – жительница Бухары Надежда Гайдар.

"В сложившейся ситуации мы – пенсионеры – оказались в группе риска. Не выходим из дому, и у многих запас продуктов кончается. Я была очень тронута, когда волонтеры посетили меня. Большое спасибо всем, кто участвует в этом благом деле", - говорит Надежда Александровна.

Обращения проверяются

Благотворительным движением охвачена вся область. Координирует ее Бухарское областное управление Министерства по поддержке махалли и семьи. По словам первого заместителя начальника управления Дилфузы Мустафаевой, по состоянию на 10 апреля было получено 4554 обращения. Помощь оказана 4674 гражданам.

"Мы работаем также и с махаллинскими сходами граждан. К ним тоже поступают обращения. Мы стараемся помочь всем. Каждый вечер мы подводим итоги и анализируем, сколько осталось продуктов, сколько граждан осталось без помощи и т.д.," - объясняет Мустафаева.

Финансовые средства от спонсоров поступают на специальный банковский счет. На эти деньги приобретаются продукты, которые распределяются по адресатам. Но бывают случаи, когда за помощью обращаются те, кто в ней не нуждается. Поэтому, говорит Дилфуза Нематиллаевна, все обращения проходят фильтрацию.

"В день к нам поступают десятки обращений. Мы их проверяем через махаллинские комитеты, сверяем со списком малообеспеченных семей, нуждающихся, инвалидов, пенсионеров и одиноких," - говорит Мустафаева.

Есть и те, кто отказывается от помощи

Между тем, люди сталкиваются с другими проблемами: не у всех нуждающихся есть возможность позвонить по телефону или воспользоваться Интернетом. По словам чиновницы, в управлении это понимают и поэтому представители махаллинских комитетов сами ходят по домам таких граждан, чтобы узнать, что им нужно.

"Встречаются такие семьи, которые, считаясь малообеспеченными, ничего не просят, а сами стараются себя прокормить: выращивают что-то в огородах, шьют что-то. Нужно похвалить таких людей. В такое трудное время они нам помогают," - говорит Дилфуза Нематиллаевна.

По ее словам, на сегодняшний день нехватки продуктов в центрах нет. Все поступает вовремя. По всей области насчитывается 89 волонтеров, а продукты развозят 63 автомобиля.