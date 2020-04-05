18:12 05 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Инфографика

Вирусная благотворительность: помощь знаменитостей в борьбе с COVID-19

Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (285)
11920
Новости
Все новости
Все новости
Вирусная благотворительность
© Sputnik /
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/infographics/20200405/13857053/Virusnaya-blagotvoritelnost-pomosch-znamenitostey-v-borbe-s-COVID-19.html

Пандемия коронавируса охватила всю планету, поэтому равнодушных к всеобщей угрозе практически не осталось. Лидеры государств. крупные бизнесмены, звезды эстрады и спортсмены вносят свою лепту в борьбе с опасной болезнью.

В разных странах эпидемия развивается по-своему. Где-то был резкий скачок заболеваемости и большое количество летальных исходов, где-то - вовремя принятые меры позволили сдержать распространение инфекции и не допустить многочисленных жертв.

Основатель USM Holdings, президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Алишер Усманов выделил Узбекистану миллионы долларов на борьбу с коронавирусом
Однако практически все страны мира нуждаются в помощи, прежде всего, в дополнительном оснащении больниц и служб скорой помощи.

Свои личные средства на борьбу с вирусом уже пожертвовали президенты Турции и Азербайджана, экс-премьер Италии, представители королевской семьи в Великобритании, известные миллиардеры и руководители благотворительных фондов, а также крупнейшие корпорации.

Уроженец Узбекистана Алишер Усманов, находящийся сейчас на родине в режиме самоизоляции, направил 20 миллионов долларов на борьбу с COVID-19. Кроме того он обещал доставить в республику вакцину от опасной болезни, как только она будет разработана и официально одобрена специалистами.

Еще один известный меценат узбекского происхождения Фаттах Шодиев направил гуманитарну помощь полутора тысячам малоимущих семей.

Совладелец компании Eurasian National Resources Corporation Патох Шодиев
© Sputnik / Валерий Левитин
Фонд миллиардера Шодиева направил помощь для 1,5 тыс. семей в Узбекистане
На борьбу с коронавирусом личные деньги жертвуют и звезды эстрады, а также спортсмены - Лионель Месси, Криштиану Роналду и Конор Макгрегор. 

Кто сколько средств выделил для борьбы с COVID-19, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан

По данным на 5 апреля, в мире зафиксировано более 1,2 миллиона заразившихся коронавирусом, свыше 65 тысяч человек погибли, более 240 тысяч - вылечились.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (285)
Теги:
Конор Макгрегор, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Фаттах Шодиев, благотворительность, Алишер Усманов, коронавирус, Узбекистан



Еще инфографика

  • Разрешительные стикеры на авто во время карантина
    Последнее обновление: 14:32 02.04.2020
    14:32 02.04.2020

    Как не получить штраф за езду в карантин

    В Узбекистане с 30 марта запрещено без разрешительного стикера пользоваться личным автотранспортом в городе Ташкенте и областных центрах страны. Как получить этот документ и в каких случаях можно выезжать без него - смотрите в нашей инфографике.

    2873
  • Запасы продовольствия на таможенных складах Узбекистана
    Последнее обновление: 20:33 30.03.2020
    20:33 30.03.2020

    Чем будут питаться узбекистанцы в карантин

    В период карантина Узбекистан обеспечен необходимыми товарами и продовольствием. Кроме того, торговые связи пока не прерваны, поэтому голодать гражданам точно не придется.

    4198
  • Поддержка экономики в период карантина из-за COVID-19
    Последнее обновление: 14:07 26.03.2020
    14:07 26.03.2020

    Что будет с налогами и кредитами в карантин

    В условиях распространения коронавируса в мире существуют значительные риски для экономики и социальной сферы. Чтобы минимизировать возможные потери и убытки, президент принял программу поддержки предпринимателей, а также граждан, вынужденных уйти на карантин.

    4789
  • Стратегия развития транспортной системы Ташкента
    Последнее обновление: 12:29 23.03.2020
    12:29 23.03.2020

    Транспортная революция в Ташкенте

    В столице Узбекистана в 2020 году планируются глобальные пробразования в транспортно-дорожной инфраструктуре.

    5450

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Любовь сильнее карантина и COVID-19 — фото влюбленных пар со всего мира
Ограничения на движение велосипедов в Ташкенте из-за карантина
Недолго буду гнать велосипед: новые ограничения на передвижение по Ташкенту
Вирусная благотворительность
Вирусная благотворительность: помощь знаменитостей в борьбе с COVID-19



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться