Вирусная благотворительность: помощь знаменитостей в борьбе с COVID-19

Пандемия коронавируса охватила всю планету, поэтому равнодушных к всеобщей угрозе практически не осталось. Лидеры государств. крупные бизнесмены, звезды эстрады и спортсмены вносят свою лепту в борьбе с опасной болезнью.

В разных странах эпидемия развивается по-своему. Где-то был резкий скачок заболеваемости и большое количество летальных исходов, где-то - вовремя принятые меры позволили сдержать распространение инфекции и не допустить многочисленных жертв.

Однако практически все страны мира нуждаются в помощи, прежде всего, в дополнительном оснащении больниц и служб скорой помощи.

Свои личные средства на борьбу с вирусом уже пожертвовали президенты Турции и Азербайджана, экс-премьер Италии, представители королевской семьи в Великобритании, известные миллиардеры и руководители благотворительных фондов, а также крупнейшие корпорации.

Уроженец Узбекистана Алишер Усманов, находящийся сейчас на родине в режиме самоизоляции, направил 20 миллионов долларов на борьбу с COVID-19. Кроме того он обещал доставить в республику вакцину от опасной болезни, как только она будет разработана и официально одобрена специалистами.

Еще один известный меценат узбекского происхождения Фаттах Шодиев направил гуманитарну помощь полутора тысячам малоимущих семей.

На борьбу с коронавирусом личные деньги жертвуют и звезды эстрады, а также спортсмены - Лионель Месси, Криштиану Роналду и Конор Макгрегор.

Кто сколько средств выделил для борьбы с COVID-19, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

По данным на 5 апреля, в мире зафиксировано более 1,2 миллиона заразившихся коронавирусом, свыше 65 тысяч человек погибли, более 240 тысяч - вылечились.