В Ташкенте у женщины нашли коронавирус после пятого обращения в больницу

Когда состояние здоровья женщины ухудшилось и она в пятый раз обратилась в больницу, у нее был взят образец для вирусологического исследования.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Жительница Юнусабадского района Ташкента с симптомами коронавируса несколько раз обращалась в медицинские учреждения столицы, однако оказав необходимую помощь, ее каждый раз отпускали домой, сообщает УзА.

15 апреля в ходе брифинга в АИМК начальник управления по надзору за исполнением законодательства в органах внутренних дел Генпрокуратуры Содикжон Бердиалиев рассказал об одной из пациенток с диагнозом COVID-19, пишет издание.

"С 19 марта по 4 апреля (в течение 16 дней) женщина с высокой температурой и слабостью четыре раза обращалась в семейную поликлинику №51 Юнусабадского района и в городскую клиническую больницу №7", - говорится в сообщении.

Только после того, как состояние здоровья женщины ухудшилось и она в пятый раз обратилась в больницу, у нее был взят образец для вирусологического исследования. В результате у пациентки был выявлен коронавирус, и 30 человек, вступавших в контакт с ней, были взяты на карантин.

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"К сожалению, встречаются случаи халатности и невнимательности", - заметил Содикжон Бердиалиев.

Тем не менее, вчера стало известно вчера стало известно еще о восьми гражданах, выздоровевших от коронавируса. Теперь узбекистанцев, сумевших побороть недуг, 107.

Среди городов стран СНГ самый высокий показатель индекса самоизоляции наблюдается в Ташкенте.