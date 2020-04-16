В Узбекистане выявлено более 9,5 тыс человек, контактировавших с зараженными

Из общего числа контактов 2,204 тысячи человек являются родственниками пациентов, 3,877 тысячи работают или находились в постоянном общении с ними, 3,453 тысячи были в контакте с пациентами хотя бы один раз.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. С самого начала карантинных мероприятий в Узбекистане выявлено более 9,5 тысяч человек, контактировавших с инфицированными коронавирусом, заявил начальник управления по исполнению законодательства Генпрокуратуры Содикжон Бердиалиев в ходе онлайн-брифинга.

"На сегодняшний день собраны данные о 9538 гражданах, которые были в контакте с пациентами с диагнозом COVID-19", - сказал Бердиалиев.

Известно, что все они помещены на карантин.

Из общего числа контактов 2,204 тысячи человек являются родственниками пациентов, 3,877 тысячи работают или находились в постоянном общении с ними, 3,453 тысячи были в контакте с пациентами хотя бы один раз.

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Также в ходе брифинга Бердиалиев рассказал об одной из пациенток с диагнозом COVID-19, которая пять раз обращалась в медицинские учреждения с признаками коронавируса, но ее постоянно отпускали домой.

Напомним, вчера стало известно вчера стало известно еще о восьми гражданах, выздоровевших от коронавируса. Теперь узбекистанцев, сумевших побороть недуг, 107.

Среди городов стран СНГ самый высокий показатель индекса самоизоляции наблюдается в Ташкенте.