18:22 16 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Сотрудницы в лаборатории научно-исследовательского института скорой помощи

В Узбекистане выявлено более 9,5 тыс человек, контактировавших с зараженными

Пресс-служба мэрии Москвы
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (352)
1203310
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200416/13937491/V-Uzbekistane-vyyavleno-bolee-95-tys-chelovek-kontaktirovavshikh-s-zarazhennymi.html

Из общего числа контактов 2,204 тысячи человек являются родственниками пациентов, 3,877 тысячи работают или находились в постоянном общении с ними, 3,453 тысячи были в контакте с пациентами хотя бы один раз.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. С самого начала карантинных мероприятий в Узбекистане выявлено более 9,5 тысяч человек, контактировавших с инфицированными коронавирусом, заявил начальник управления по исполнению законодательства Генпрокуратуры Содикжон Бердиалиев в ходе онлайн-брифинга.

"На сегодняшний день собраны данные о 9538 гражданах, которые были в контакте с пациентами с диагнозом COVID-19", - сказал Бердиалиев.

Известно, что все они помещены на карантин.

Из общего числа контактов 2,204 тысячи человек являются родственниками пациентов, 3,877 тысячи работают или находились в постоянном общении с ними, 3,453 тысячи были в контакте с пациентами хотя бы один раз.

В Ташкенте у женщины нашли коронавирус после пятого обращения в больницу >>

Также в ходе брифинга Бердиалиев рассказал об одной из пациенток с диагнозом COVID-19, которая пять раз обращалась в медицинские учреждения с признаками коронавируса, но ее постоянно отпускали домой.

Напомним, вчера стало известно вчера стало известно еще о восьми гражданах, выздоровевших от коронавируса. Теперь узбекистанцев, сумевших побороть недуг, 107.

Среди городов стран СНГ самый высокий показатель индекса самоизоляции наблюдается в Ташкенте. 

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (352)
Теги:
Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Страницы Великой Отечественной войны в цвете — архивные фото
ДоброВокруг. Дарья Белимова: Наша помощь — адресная, задачи — государственные
Добро вокруг: "Наша помощь — адресная, задачи — государственные"
Поддержка ремесленников
Чтобы усто не пусто было: проект мер поддержки ремесленников

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться