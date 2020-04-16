Создана группа поддержки узбекистанцев, находящихся в России

Центром будет налажена система оказания адресной помощи узбекистанцам и членам их семей, оказавшимся в сложной ситуации из-за коронавируса.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. При поддержке Посольства Узбекистана в России была организовала специальная группа под названием Центр помощи "Саховат", сообщает "Правда Востока".

"Центром будет налажена система оказания адресной помощи узбекистанцам и членам их семей, оказавшимся в сложной ситуации (в связи с пандемией COVID-19) на территории России", - говорится в сообщении.

Заявки с просьбой о помощи начнут принимать с 16 апреля через портал http://саховат.рф/ и на своей странице в Facebook.

В первую очередь помощь будет оказана женщинам, семьям с малолетними детьми, пожилым гражданам и лицам с инвалидностью.

Также волонтеры центра планируют осуществлять адресную доставку продуктов питания и лекарств нуждающимся узбекистанцам в Москве и Московской области.

Ранее пресс-служба посольства Узбекистана в России сообщила редакции Sputnik Узбекистан о том, что 14 апреля нынешнего года 158 граждан республики получили гуманитарную помощь от сотрудников диппредставительства.

В ее составе - лекарственные препараты и средства личной гигиены, приобретенные за счет собственных средств дипломатов.

Напомним, узбекистанцы, которые не успели уехать на родину, сейчас ожидают очередные чартерные рейсы в одном из хостелов Москвы. Проживание было организовано сотрудниками посольства Узбекистана в РФ.

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Для них организовано трехразовое горячее питание, поддерживается постоянный контакт.

А в начале апреля в диппредставительстве заявили, что вопрос вывоза из России граждан Узбекистана, желающих вернуться на родину, отложен до 20 апреля.