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Граждане республики Узбекистан в аэропорту Внуково

Росавиация: вопрос вывоза граждан Узбекистана из Москвы затруднен

Посольство республики Узбекистан в РФ
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200325/13753466/Rosaviatsiya-vopros-vyvoza-grazhdan-Uzbekistana-iz-Moskvy-zatrudnen.html

Чартеры для граждан Узбекистана из РФ формируются по спискам МИД и Минздрава. Подробности читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Вопрос вывоза граждан Узбекистана из Москвы затруднен из-за позиции властей этих стран по перевозке пассажиров, информирует Росавиация.

"Вопрос вывоза граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана из Москвы, к сожалению, затруднен в связи позицией официальных властей указанных стран по перевозке пассажиров. Принимаются меры для урегулирования данного вопроса", - говорится в сообщении.

Авиационные чартеры для вывоза граждан Узбекистана из России после закрытия в республике транспортного сообщения из-за пандемии коронавируса формируются по спискам узбекистанских МИД и Минздрава, а также авиакомпании Uzbekistan Airways, об этом сообщили РИА Новости в оперативном штабе по вывозу соотечественников из-за рубежа.

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Решением специальной правительственной комиссии утвержден график новых чартерных авиарейсов. В соответствии с ним 24-27 марта выполнят из Москвы по одному рейсу для вывоза соотечественников. На следующей неделе организуют чартеры для вывоза узбекистанцев из Санкт-Петербурга, а также продолжат спецрейсы из Москвы.

Напомним, вчера авиакомпания Uzbekistan Airways совершила чартерный рейс по маршруту Ташкент-Москва-Ташкент. 

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Данный рейс был организован в экстренном порядке по договоренности с российской стороной.

Авиакомпания Uzbekistan Airways прилагает необходимые усилия и делает все возможное для возвращения граждан Узбекистана на родину. 

Теги:
коронавирус, Карантин, аэропорт, авиаперелет, Россия, Россия, Узбекистан, Узбекистан



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