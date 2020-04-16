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Волонтеры для оказания помощи сотрудникам правоохранительных органов

На страже порядка: жители столичного района решили помочь сотрудникам ОВД

Хокимият Учтепинского района Ташкента
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200416/13939665/Na-strazhe-poryadka-zhiteli-stolichnogo-rayona-reshili-pomoch-sotrudnikam-OVD.html

На призыв о помощи откликнулись 85 граждан, готовые усилить меры по соблюдению правил карантина. Им выдались специальные накидки, медицинские маски, перчатки и средства гигиены.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Для того, чтобы обеспечить максимальный порядок на улицах во время карантина, начальник УКД ОВД Учтепинского района выступил с интересной инициативой, сообщили в пресс-службе хокимията района.

Он обратился к жителям района с просьбой о помощи. На призыв откликнулись 85 граждан, готовые усилить меры по соблюдению правил карантина. Им выдались специальные накидки, медицинские маски, перчатки и средства гигиены.

Сейчас неравнодушные жители района оказывают помощь сотрудникам правоохранительных органов на каждом контрольном пункте.

© Sputnik / Максим Богодвид
Намазы в Рамадан в Узбекистане будут совершаться без нарушения самоизоляции

Согласно данным, представленным интернет-ресурсом Яндекс, самый высокий индекс самоизоляции среди жителей стран СНГ - у узбекистанцев. Благодаря усилиям властей и единству граждан обеспечена почти 100% самоизоляция.

Среди городов стран СНГ самый высокий показатель индекса самоизоляции наблюдается в Ташкенте.

Теги:
Узбекистан, Ташкент, Карантин, коронавирус



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