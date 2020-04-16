На страже порядка: жители столичного района решили помочь сотрудникам ОВД

На призыв о помощи откликнулись 85 граждан, готовые усилить меры по соблюдению правил карантина. Им выдались специальные накидки, медицинские маски, перчатки и средства гигиены.

ТАШКЕНТ, 16 апр - Sputnik. Для того, чтобы обеспечить максимальный порядок на улицах во время карантина, начальник УКД ОВД Учтепинского района выступил с интересной инициативой, сообщили в пресс-службе хокимията района.

Он обратился к жителям района с просьбой о помощи. На призыв откликнулись 85 граждан, готовые усилить меры по соблюдению правил карантина. Им выдались специальные накидки, медицинские маски, перчатки и средства гигиены.

Сейчас неравнодушные жители района оказывают помощь сотрудникам правоохранительных органов на каждом контрольном пункте.

Согласно данным, представленным интернет-ресурсом Яндекс, самый высокий индекс самоизоляции среди жителей стран СНГ - у узбекистанцев. Благодаря усилиям властей и единству граждан обеспечена почти 100% самоизоляция.

Среди городов стран СНГ самый высокий показатель индекса самоизоляции наблюдается в Ташкенте.