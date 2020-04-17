10:05 17 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Стационар для лечения заразившихся коронавирусом

В Воронежской области узбекистанец скончался от коронавируса

Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Общество
Получить короткую ссылку
93 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200417/13942799/V-Voronezhskoy-oblasti-uzbekistanets-skonchalsya-ot-koronavirusa.html

В течение 10 дней узбекистанец болел дома, а к врачам обратился только 8 апреля. Два дня пациент находился на ИВЛ, но спасти его не удалось.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. В Воронежской области от коронавируса скончался гражданин Узбекистана, сообщает местный оперштаб.

"В БСМП №8 скончался 39-летний мужчина. Ранее у него подтвердился коронавирус", - говорится в сообщении.

Известно, что 39-летний гражданин Узбекистана имел вид на жительство в России, недавно вернулся в Воронеж из Москвы.

В течение 10 дней узбекистанец болел дома, а к врачам обратился только 8 апреля. Два дня пациент находился на ИВЛ, но спасти его не удалось.

Создана группа поддержки узбекистанцев, находящихся в России >>

Напомним, вчера стало известно еще о 22 гражданах республики, вылечившихся от COVID-19. Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Бухаре и Хорезме.

Теперь узбекистанцев, сумевших при помощи врачей справиться с болезнью, 129.

Теги:
Россия, Россия, Воронеж, лечение, больница, смерть, коронавирус, узбекистанец, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Страницы Великой Отечественной войны в цвете — архивные фото
ДоброВокруг. Дарья Белимова: Наша помощь — адресная, задачи — государственные
Добро вокруг: "Наша помощь — адресная, задачи — государственные"
Поддержка ремесленников
Чтобы усто не пусто было: проект мер поддержки ремесленников

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться