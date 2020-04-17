В Воронежской области узбекистанец скончался от коронавируса

В течение 10 дней узбекистанец болел дома, а к врачам обратился только 8 апреля. Два дня пациент находился на ИВЛ, но спасти его не удалось.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. В Воронежской области от коронавируса скончался гражданин Узбекистана, сообщает местный оперштаб.

"В БСМП №8 скончался 39-летний мужчина. Ранее у него подтвердился коронавирус", - говорится в сообщении.

Известно, что 39-летний гражданин Узбекистана имел вид на жительство в России, недавно вернулся в Воронеж из Москвы.

В течение 10 дней узбекистанец болел дома, а к врачам обратился только 8 апреля. Два дня пациент находился на ИВЛ, но спасти его не удалось.

Создана группа поддержки узбекистанцев, находящихся в России >>

Напомним, вчера стало известно еще о 22 гражданах республики, вылечившихся от COVID-19. Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Бухаре и Хорезме.

Теперь узбекистанцев, сумевших при помощи врачей справиться с болезнью, 129.