Прокуратура проследит за посадкой на земельных участках населения

Для обеспечения продовольственной безопасности, принимаются меры по обеспечению ухода за зерном, посевом семян хлопчатника, а также полной посадкой ранних культур на земельных участках населения.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. В числе основных приоритетов работы органов прокуратуры в условиях карантина - социальная поддержка семей, контроль за выплатами зарплат и пенсий, обеспечение населения продуктами и медикаментами. Об этом рассказал руководитель информационной службы Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов на брифинге в АИМК.

Также прозвучала информация о том, что готовятся к реализации меры, призванные смягчить воздействие пандемии коронавируса на экономику. Сотрудники прокуратуры будут прикреплены к каждому из 3379 экспортеров, совместно будут решаться возникающие проблемы, будет оказана необходимая практическая помощь.

Аналогичная практика будет применима для крупных производителей продуктов питания, имеющих более 30 рабочих мест.

Для обеспечения продовольственной безопасности, принимаются меры по обеспечению ухода за зерном, посевом семян хлопчатника, а также полной посадкой ранних культур на земельных участках населения.

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Профилактика правонарушений и борьба с преступностью не будут приостановлены во время карантинных ограничений, успокоил Шамсутдинов.

Особое внимание будет уделено обеспечению безусловного соблюдения гражданами правил карантина, а также распространению необоснованных сообщений о пандемии коронавируса, предотвращению попыток вызвать страх и панику среди населения.

Следователи прокуратуры окажут непосредственную помощь службам санитарно-эпидемиологического надзора в выявлении граждан, контактирующих с пациентами с коронавирусной инфекцией.