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Гости из Узбекистана во время акции Бессмертный полк в Москве

"Бессмертный полк" объединяет страны СНГ — координатор движения

Sputnik / Стас Этвеш
Общество
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Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (209)
19620
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200418/13950043/Bessmertnyy-polk-obedinyaet-strany-SNG--koordinator-dvizheniya.html

Президент России Владимир Путин на фоне эпидемии коронавируса поручил отложить все мероприятия, связанные с празднованием 75-летия Победы. Все они состоятся чуть позже в текущем 2020-м, который объявлен Годом памяти и славы в России.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Координатор международного движения "Бессмертный полк" Светлана Конев рассказала Sputnik Узбекистан, что будет с акцией после переноса парада Победы.

Она отметила: очень жаль, что пандемия нарушила планы, однако ощущения, будто праздник "украден", нет.

"Все мероприятия состоятся, но в другие даты. Мы готовы провести акцию. Президент сказал, что "Бессмертный полк" пройдет, значит, мы пойдем, просто скорректируем свои планы в соответствии с эпидемиологической обстановкой", — сказала Конев.

По ее словам, ветераны очень ждали парад Победы, но решение о переносе мероприятия — очень мудрое, оно свидетельствует о том, что глава государства заботится о здоровье граждан.

Ветеран Максуд Акилов
Из личного архива Максуда Акилова
Акцию "Бессмертный полк" планируют провести в Узбекистане онлайн
Светлана Конев также рассказала, что очень гордится представителями движения в странах СНГ — Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, Армении, Грузии. 

"Бессмертный полк" и память о войне — это то, что объединяет страны и людей. Война так или иначе коснулась каждой семьи, это общая история", — отметила она.

"Бессмертный полк" — международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходили колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны.

Акция охватывает более 80 государств и территорий.

Тема:
9 Мая — гордимся, помним, чтим (209)
Теги:
Акция, День Победы, Великая Отечественная война, ветеран, память, Россия, Акция "Бессмертный полк", Бессмертный полк



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