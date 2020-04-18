Минздрав Узбекистана должен закупить еще 2,3 тысячи аппаратов ИВЛ

На приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких и другого оборудования планируется потратить 30 миллионов долларов, выделенных Азиатским банком развития и Всемирным банком.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу провел совещание по вопросам сотрудничества с международными финансовыми институтами в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В 2020 году намечено освоить 2,7 миллиарда долларов, выделенных международными и зарубежными финансовыми структурами.

"Большая часть этих средств приходится на долю Азиатского банка развития, Всемирного банка и Японского агентства международного сотрудничества (JICA)", — говорится в публикации.

Президент отметил, что необходимо ускорить процесс привлечения и освоения 277 миллионов долларов, которые международные финансовые институты намерены выделить сфере здравоохранения Узбекистана для борьбы с пандемией.

Также он дал поручения по оснащению строящихся больницы в Зангиатинском районе и карантинной зоны в Юкоричирчикском районе Ташкентской области современной медицинской техникой при содействии Азиатского банка развития.

"Перед Министерством здравоохранения поставлена задача закупить 2,3 тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких и другого оборудования за счет 30 миллионов долларов от Азиатского банка развития и Всемирного банка", — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, Шавкат Мирзиёев дал указания по привлечению дополнительных инвестиций Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Всемирного банка, направлению их в систему здравоохранения и социальную сферу в целом.

"В условиях пандемии планируется привлечь 700 миллионов долларов на поддержку предпринимательства, малого и среднего бизнеса. Глава государства отметил необходимость ассигнования этих средств прежде всего на развитие плодоовощеводства, пищевой промышленности и поддержку экспорта", — говорится в публикации.

Из образованного в марте Антикризисного фонда намечено выделить дополнительно 3,6 триллиона сумов на поддержку проектов в области развития инфраструктуры и коммунального хозяйства.

Ранее сообщалось, что в республике в ближайшие месяцы будет запущено производство аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательных аппаратов.