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Малыши занимаются в игровой комнате

Запись в детсады Узбекистана временно приостановлена

© Sputnik / Михаил Мордасов
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200418/13952261/Zapis-v-detskie-sady-Uzbekistana-priostanovlena.html

Подать заявку в дошкольное образовательное учреждение нельзя будет до окончания карантина в связи с коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Министерство дошкольного образования (МДО) Узбекистана приостановило прием заявок на поступление в детские сады.

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"Данное решение принято во избежание путаницы, а также в связи с тем, что в период действия в стране профилактических мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, приостановлена деятельность всех дошкольных образовательных организаций и Центров государственных услуг ("Единое окно"), и граждане не смогут получить направление в ДОО либо воспользоваться им до окончания действия данных мер", — объяснили в МДО.

О дате возобновления работы детских садов и предоставления услуги по формированию направлений на прием детей будет сообщено отдельно.

Напомним, в Узбекистане с 16 марта, после того, как в Ташкенте был выявлен первый случай заражения коронавирусом, закрыты все вузы, школы и детские сады.

Школьники и студенты получают образование дистанционно в рамках учебных программ, а для малышей организован показ развлекательно-познавательных программ "Илк кадам" и "Аклвой". Передачи транслируются с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00 по телеканалу "Болажон".

Теги:
дети, детские сады, детский сад, Узбекистан, Министерство дошкольного образования



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