В Сурхандарье создан институт предпринимательства и педагогики

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. На базе Денауского филиала Термезского государственного университета создан Денауский институт предпринимательства и педагогики Самаркандского государственного университета. Президент Узбекистана подписал соответствующее постановление 17 апреля, сообщается на официальном Telegram-канале Минюста.
При оплате труда профессоров-преподавателей и работников института тарифные коэффициенты и базовые должностные оклады рассчитываются в полуторакратном размере.
На Самаркандский государственный университет возложена задача оказания шефской помощи институту.
Ранее сообщалось, что на базе Ташкентского государственного института востоковедения образован Ташкентский государственный университет востоковедения, сообщается в постановлении. Вузу передаются здания и сооружения Ташкентского института по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог.