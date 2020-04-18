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Студенты в аудитории ВУЗат

В Сурхандарье создан институт предпринимательства и педагогики

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200418/13953203/V-Surkhandare-sozdan-institut-predprinimatelstva-i-pedagogiki.html

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по расширению и дальнейшему совершенствованию системы подготовки высококвалифицированных кадров в Сурхандарьинской области".

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. На базе Денауского филиала Термезского государственного университета создан Денауский институт предпринимательства и педагогики Самаркандского государственного университета. Президент Узбекистана подписал соответствующее постановление 17 апреля, сообщается на официальном Telegram-канале Минюста.

Студенты медицинского вуза
Информационная служба Министерства здравоохранения РУз
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В соответствии с документом, институт является государственным высшим образовательным учреждением со статусом юридического лица и входит в систему Министерства высшего и среднего специального образования. Образовательная деятельность вуза начнется с 2020/2021 учебного года.

При оплате труда профессоров-преподавателей и работников института тарифные коэффициенты и базовые должностные оклады рассчитываются в полуторакратном размере.

На Самаркандский государственный университет возложена задача оказания шефской помощи институту.

Ранее сообщалось, что на базе Ташкентского государственного института востоковедения образован Ташкентский государственный университет востоковедения, сообщается в постановлении. Вузу передаются здания и сооружения Ташкентского института по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог.

Теги:
предпринимательство, педагог, институт, Образование, Сурхандарьинская область, Узбекистан



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