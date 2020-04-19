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В Ташкенте возобновили работу химчисток

© Sputnik / Михаил Мокрушин
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200419/13955158/V-Tashkente-vozobnovili-rabotu-khimchistok.html

Учреждения по химической чистке обязаны соблюдать правила карантина и перед началом работы пройти проверку ЦСЭБ.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. В Узбекистане из-за пандемии коронавируса и введенного карантина приостановили свою деятельность многие учреждения и предприятия.

Пробирка с коронавирусом 2019-nCoV
© REUTERS / Dado Ruvic
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Однако некоторые из них продолжают работать, несмотря на нестабильную эпидемиологическую ситуацию. Например, продуктовые магазины.

Учитывая потребности населения в одежде и других нуждах, возобновляется также деятельность некоторых предприятий и учреждений с полным соблюдением требований карантина.

Так, власти Ташкента разрешили возобновить свою работу компаниям, предоставляющим услуги химической чистки. 

"Исходя из потребности и нужд населения Ташкента, а также из заключений по результатам изучения обращений предпринимателей в сфере обслуживания, разрешено возобновить деятельность учреждений по химической чистке", - говорится в сообщении.

Данные компании обязаны полностью соблюдать требования карантина и предписания специальной комиссии по восстановлению работы.

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Также до начала работы, учреждение и привлеченные к работе сотрудники должны пройти проверку ЦСЭБ.

Власти столичной администрации рекомендуют химчисткам организовать самостоятельный прием и доставку заказов, поскольку в столице действует режим самоизоляции, подразумевающий, что горожане не выходят из дома без крайней необходимости. 

Теги:
Узбекистан, Ташкент, Одежда



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