Срок действия ряда документов и лицензий продлен до 1 июля — список

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Специальная республиканская комиссия в связи с действием в республике режима карантина приняла решение продлить срок действия некоторых документов до 1 июля текущего года.
Об этом сегодня было объявлено на брифинге, проведенном в штабе АИМК с участием пресс-секретаря МВД Шохруха Гиясова.
Введенные меры касаются следующих документов с истекшим сроком действия:
- все разрешительные документы (лицензии и разрешения);
- документы, удостоверяющие личность (паспорт, вид на жительство иностранных граждан и лиц без гражданства в Узбекистане);
- документы, необходимые для вождения транспорта (страховой полис, доверенность, документы, подтверждающие технический осмотр);
"Cрок действия вышеуказанных документов будет продлен до 1 июля 2020 года. В этом случае никакие обязательства или другие санкции не будут применяться к юридическим и физическим лицам в связи с истечением срока их действия", - говорится в сообщении.
Ранее из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Узбекистане было решено сократить оборот бумажных денег.
В связи с этим теперь выплаты пенсий и зарплат будут поэтапно переводить на безналичную основу. Иными словами, теперь деньги будут переводить на банковские карты.