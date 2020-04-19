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Подпись документов, архивное фото

Срок действия ряда документов и лицензий продлен до 1 июля — список

© sputnik Стас Этвеш
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200419/13956726/Srok-deystviya-prosrochennykh-dokumentov-prodlen-do-1-iyulya--spisok.html

Решение было принято Специальной республиканской комиссией в связи с текущей эпидемиологической ситуацией в республике.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Специальная республиканская комиссия в связи с действием в республике режима карантина приняла решение продлить срок действия некоторых документов до 1 июля текущего года.

Об этом сегодня было объявлено на брифинге, проведенном в штабе АИМК с участием пресс-секретаря МВД Шохруха Гиясова.

Введенные меры касаются следующих документов с истекшим сроком действия:

  • все разрешительные документы (лицензии и разрешения);
  • документы, удостоверяющие личность (паспорт, вид на жительство иностранных граждан и лиц без гражданства в Узбекистане);
  • документы, необходимые для вождения транспорта (страховой полис, доверенность, документы, подтверждающие технический осмотр);
"Cрок действия вышеуказанных документов будет продлен до 1 июля 2020 года. В этом случае никакие обязательства или другие санкции не будут применяться к юридическим и физическим лицам в связи с истечением срока их действия", - говорится в сообщении.

Ранее из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Узбекистане было решено сократить оборот бумажных денег.

В связи с этим теперь выплаты пенсий и зарплат будут поэтапно переводить на безналичную основу. Иными словами, теперь деньги будут переводить на банковские карты.

Теги:
Узбекистан, документы



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