По "России 24" показали репортаж про высокий уровень самоизоляции в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. По телеканалу "Россия 24" показали сюжет о том, насколько строго соблюдаются режим самоизоляции в соседних с РФ странах.

В частности, небольшое видео было посвящено успехам населения Узбекистана в области соблюдения карантинных правил в условиях пандемии.

В репортаже поставили в пример Ташкент, который с прошлой недели лидирует в списке столиц государств-СНГ с самым высоким, почти 100% показателем самоизоляции.

По словам ведущего "России 24", жители города показатели себя дисциплинированными и ответственными.

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Между тем, согласно рекомендациям ВОЗ, самоизоляция граждан является самым эффективным методом борьбы с COVID-19.

По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 1495 случаев заболевания коронавирусом, пять граждан скончались, 225 — выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

Количество инфицированных в мире превысило 2,34 миллиона человек, жертвами пандемии стали более 161 тысячи человек, почти 600 тысяч — выздоровели.