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По "России 24" показали репортаж про высокий уровень самоизоляции в Ташкенте

© CC0 / pixabay.com
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200419/13957246/Po-Rossii-24-pokazali-reportazh-pro-vysokiy-uroven-samoizolyatsii-v-Tashkente.html

Согласно данным, представленным интернет-ресурсом Яндекс, самый высокий индекс самоизоляции среди жителей стран СНГ — у узбекистанцев.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. По телеканалу "Россия 24" показали сюжет о том, насколько строго соблюдаются режим самоизоляции в соседних с РФ странах.

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Уровень самоизоляции в Узбекистане теперь можно отследить по карте

В частности, небольшое видео было посвящено успехам населения Узбекистана в области соблюдения карантинных правил в условиях пандемии.

В репортаже поставили в пример Ташкент, который с прошлой недели лидирует в списке столиц государств-СНГ с самым высоким, почти 100% показателем самоизоляции.

По словам ведущего "России 24", жители города показатели себя дисциплинированными и ответственными. 

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Между тем, согласно рекомендациям ВОЗ, самоизоляция граждан является самым эффективным методом борьбы с COVID-19.

По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 1495 случаев заболевания коронавирусом, пять граждан скончались, 225 — выздоровели и были отправлены на реабилитацию. 

Количество инфицированных в мире превысило 2,34 миллиона человек, жертвами пандемии стали более 161 тысячи человек, почти 600 тысяч — выздоровели.

Теги:
телеканал, Россия 24, коронавирус, Узбекистан, Ташкент



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