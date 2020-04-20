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Санитарная обработка машин в Узбекистане

Маска и перчатки: новые правила для таксистов Узбекистана

МВД Узбекистана
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (372)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200420/13957924/Maska-i-perchatki-novye-pravila-dlya-taksistov-Uzbekistana.html

Водители такси, имеющие лицензию на оказание этой услуги и занимающиеся доставкой, должны носить спецодежду (комбинезон), медицинские перчатки и маску.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. В Узбекистане до 10 мая не будут выдаваться лицензии на оказание услуг такси, сообщают в Республиканской комиссии по предотвращению коронавируса в республике.

Также, по новым правилам, водители такси, имеющие лицензию на оказание этой услуги и занимающиеся доставкой, должны носить спецодежду (комбинезон), медицинские перчатки и маску.

"Они могут доставлять продукты питания, лекарства, медицинские средства, а также другие товары первой необходимости. В других случаях, то есть при перевозке ими пассажиров или иной деятельности, связанной с гражданами, в их отношении будут приняты строгие меры в порядке, установленном законодательством", - говорится в информации.

Автотранспортные средства, имеющие лицензии на перевозку пассажиров, могут заниматься услугами по доставке без получения специального разрешения (стикера).

Напомним, вчера стало известно о том, что вылечиться от COVID-19 удалось еще 31 человеку. Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Бухаре и Ташкенте.

Срок действия ряда документов и лицензий продлен до 1 июля — список >>

Теперь узбекистанцев, сумевших при помощи врачей справиться с болезнью, 225.

В Узбекистане в связи с карантином было принято решение продлить срок действия целого ряда документов до 1 июля текущего года.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (372)
Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Карантин, коронавирус, таксист, такси



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