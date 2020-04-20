В Ташкенте разрешили торговлю клубникой

Также указано, что весь май для тех, кто завозит на транспорте клубнику в столицу, будут созданы все условия.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Во всех махаллях Ташкента во время карантина разрешили торговать клубникой, информируют в хокимияте.

"В нашей стране поспевают весенние фрукты и ягоды, начался сезон клубники", - говорится в сообщении.

Также указано, что для тех, кто завозит клубнику в столицу, будут созданы все условия.

Напомним, май - сезон клубники в Узбекистане.

Учитывая потребности населения в одежде и других нуждах, возобновляется также деятельность некоторых предприятий и учреждений с полным соблюдением требований карантина.

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Так власти Ташкента разрешили возобновить свою работу компаниям, предоставляющим услуги химической чистки.