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Урожай клубники

В Ташкенте разрешили торговлю клубникой

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200420/13958333/V-Tashkente-razreshili-torgovlyu-klubnikoy.html

Также указано, что весь май для тех, кто завозит на транспорте клубнику в столицу, будут созданы все условия.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Во всех махаллях Ташкента во время карантина разрешили торговать клубникой, информируют в хокимияте.

"В нашей стране поспевают весенние фрукты и ягоды, начался сезон клубники", - говорится в сообщении.

Также указано, что для тех, кто завозит клубнику в столицу, будут созданы все условия.

Напомним, май - сезон клубники в Узбекистане. 

Учитывая потребности населения в одежде и других нуждах, возобновляется также деятельность некоторых предприятий и учреждений с полным соблюдением требований карантина.

В Ташкенте возобновили работу химчисток >>

Так власти Ташкента разрешили возобновить свою работу компаниям, предоставляющим услуги химической чистки. 

Теги:
Карантин, Ташкент, Ташкент, рынок, продукты, Продажа, продажи, Узбекистан, Узбекистан



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