В Ташкенте разрешили торговлю клубникой

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Во всех махаллях Ташкента во время карантина разрешили торговать клубникой, информируют в хокимияте.
"В нашей стране поспевают весенние фрукты и ягоды, начался сезон клубники", - говорится в сообщении.
Также указано, что для тех, кто завозит клубнику в столицу, будут созданы все условия.
Напомним, май - сезон клубники в Узбекистане.
Учитывая потребности населения в одежде и других нуждах, возобновляется также деятельность некоторых предприятий и учреждений с полным соблюдением требований карантина.
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Так власти Ташкента разрешили возобновить свою работу компаниям, предоставляющим услуги химической чистки.