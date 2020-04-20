Главу УзГУМЯ перевели на руководящую позицию в новый институт в Сурхандарье

В системе высшего образования перестановки: ректор УзГУМЯ возглавил образованный на днях Денауский институт предпринимательства и педагогики.

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Согласно постановлению правительства, Ганишер Рахимов возглавит Институт предпринимательства и педагогики в Денау, сообщает пресс-служба Минюста.

С ноября 2016 года до нынешнего назначения Рахимов занимал должность ректора Узбекского государственного университета мировых языков.

Напомним, 17 апреля президент подписал постановление о создании на базе Денауского филиала Термезского государственного университета Денауского института предпринимательства и педагогики Самаркандского государственного университета.

Институт стал государственным высшим образовательным учреждением со статусом юридического лица и вошел в систему Министерства высшего и среднего специального образования. Обучение в нем начнется с 2020/2021 учебного года.