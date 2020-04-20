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Ректор УзГУМЯ Ганишер Рахимов

Главу УзГУМЯ перевели на руководящую позицию в новый институт в Сурхандарье

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200420/13961650/Glavu-UzGUMYa-pereveli-na-rukovodyaschuyu-pozitsiyu-v-novyy-institut-v-Surkhandare.html

В системе высшего образования перестановки: ректор УзГУМЯ возглавил образованный на днях Денауский институт предпринимательства и педагогики.

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. Согласно постановлению правительства, Ганишер Рахимов возглавит Институт предпринимательства и педагогики в Денау, сообщает пресс-служба Минюста.

С ноября 2016 года до нынешнего назначения Рахимов занимал должность ректора Узбекского государственного университета мировых языков.

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Напомним, 17 апреля президент подписал постановление о создании на базе Денауского филиала Термезского государственного университета Денауского института предпринимательства и педагогики Самаркандского государственного университета.

Институт стал государственным высшим образовательным учреждением со статусом юридического лица и вошел в систему Министерства высшего и среднего специального образования. Обучение в нем начнется с 2020/2021 учебного года.

Теги:
Сурхандарьинская область, педагогический, предпринимательство, институт, ректор, Узбекский государственный университет мировых языков



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