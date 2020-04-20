На этой неделе в Узбекистане ожидается жара до 34 градусов

С понедельника по пятницу с каждым днем будет усиливаться южная составляющая потоков, все более теплый воздух будет проникать на территорию страны.

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. На этой неделе в республику придет настоящее лето — синоптики прогнозируют жаркие и солнечные дни.

По большей части Узбекистана ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков.

С понедельника по среду температура воздуха днем будет в пределах 25-30 градусов, ночью — 17-22 градусов.

В четверг и пятницу воздух прогреется до 27-32 градусов, по югу и пустынной зоне местами до 33-34 градусов тепла.

В Узгидромете обратили внимание, что такие температура повсеместно на 6−8 градусов выше нормальных значений.

Рекорды максимальной температуры для этих дней апреля составляют 32-34 градуса, по югу и пустынной зоне — 35-37 градусов.

Синоптики отметили, что лишь в северных районах республики во второй половине недели начнется заток слабовлажного и относительно прохладного воздуха с районов западного Казахстана.

В связи с этим возможны осадки. Кратковременный дождь местами пройдет в четверг в Каракалпакстане. К пятнице в регионе температура воздуха понизится днем до 17-22 градусов, ночью — до 7-12 градусов.