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Проверка почтовых отравлений

Частично возобновлена международная отправка авиапочты

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200420/13963867/V-Uzbekistane-chastichno-vozobnovlena-mezhdunarodnaya-otpravka-aviapochty.html

Налажена отправка почты посредством специальных авиарейсов начиная с 20 апреля до 1 июня в 38 стран на основе тарифного плана "Eхtrа".

ТАШКЕНТ, 20 апр - Sputnik. Из-за объявленного в стране карантина с 20 марта АО "Узбекистон почтаси" осуществляла отправку почты только посредством наземного транспорта.

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А начиная с сегодняшнего дня, 20 апреля, частично возобновлена отправка авиапочты, сообщили в пресс-службе министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

В настоящий момент АО "Узбекистан почтаси" принимает почту для международной отправки авиапочтой в 38 стран. Налажена отправка почты посредством специальных авиарейсов начиная с 20 апреля до 1 июня в 38 стран на основе тарифного плана "Eхtrа".

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Напомним, после объявления в республике карантина АО "Узбекистон почтаси" сообщило о том, что пересылка внутренних почтовых отправлений будет продолжена. До этого пересылка осуществлялась собственными транспортными средствами и воздушным транспортом.

Теперь, в связи с распространением коронавируса на территории республики, приостановлена авиаперевозка в такие города, как Термез, Нукус, Ургенч.

Теги:
Узбекистан, Авиасообщение, авиаперелет, "Узбекистон почтаси", почта



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