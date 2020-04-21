Узбекские школьники закончат учебный год дистанционно

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Текущий учебный год завершится в школах Узбекистана дистанционно из-за пандемии COVID-19, сообщается на официальном Telegram-канале Министерства юстиции республики.

Соответствующее решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.

Завершение 2019/2020 учебного года состоится в рамках продолжающегося телевизионного проекта Online-maktab ("Онлайн-школа").

Преподаватели и сотрудники сферы народного образования, привлеченные к организации дистанционного обучения, продолжат работу в удаленном режиме с выплатой им зарплаты.

Напомним, школьники и студенты в Узбекистане были отправлены на каникулы и дистанционное обучение в середине марта — после того, как в Ташкенте выявили первый случай заражения COVID-19.

По данным на утро 21 апреля, число больных выросло до 1 657. За все время распространения инфекции в стране скончались пять пациентов, выздоровели — 261.