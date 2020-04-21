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Пустой класс в школе

Узбекские школьники закончат учебный год дистанционно

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (376)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200421/13969003/Uzbekskie-shkolniki-zakonchat-uchebnyy-god-distantsionno.html

Завершение 2019/2020 учебного года состоится в рамках продолжающегося телевизионного проекта Online-maktab ("Онлайн-школа").

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Текущий учебный год завершится в школах Узбекистана дистанционно из-за пандемии COVID-19, сообщается на официальном Telegram-канале Министерства юстиции республики.

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Соответствующее решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом.

Завершение 2019/2020 учебного года состоится в рамках продолжающегося телевизионного проекта Online-maktab ("Онлайн-школа").

Преподаватели и сотрудники сферы народного образования, привлеченные к организации дистанционного обучения, продолжат работу в удаленном режиме с выплатой им зарплаты.

Напомним, школьники и студенты в Узбекистане были отправлены на каникулы и дистанционное обучение в середине марта — после того, как в Ташкенте выявили первый случай заражения COVID-19.

По данным на утро 21 апреля, число больных выросло до 1 657. За все время распространения инфекции в стране скончались пять пациентов, выздоровели — 261.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (376)
Теги:
Образование, школьники, школы, Эпидемия, пандемия, коронавирус, Узбекистан



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