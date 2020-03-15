Узбекистан закрывает все вузы, школы и детские сады из-за коронавируса

Власти страны просят граждан не поддаваться панике. Данные меры носят исключительно профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности здоровья жителей республики.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. В Узбекистане с 16 марта закроются вузы, школы и детские сады. Данная мера, как ожидается, предотвратит распространение вируса COVID-19 на территории республики.

Об этом в воскресенье сообщил премьер-министр республики Абдулла Арипова, который возглавляет Специальную комиссию по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщило Министерство народного образования, во время продленных каникул по национальным телеканалам для школьников будут показываться телеуроки.

"Чтобы дети могли получать знания во время каникул, Национальная телерадиокомпания Узбекистана подготовит и организует вещание видео уроков в соответствии с учебным планом", - говорится в сообщении.

Для подготовки видеоуроков будут созданы рабочие группы с участием представителей соответствующих сфер.

Также в школах будут усилены меры по дезинфекции и обеспечению медицинских пунктов лекарствами и дезинфекционными средствами.

Министерство дошкольного образования опубликовало меры предосторожности, которым рекомендуется следовать:

исключить либо свести к минимуму посещение мест с большим скоплением людей (массовых мероприятий, крупных рынков, торгово-развлекательных центров);

не вступать в контакт с людьми, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ;

носить маски;

каждый раз по возвращении домой и контакта с любыми поверхностями в общественных местах, транспорте тщательно мыть руки с мылом либо использовать антисептические средства;

исключить физическое взаимодействие с людьми — рукопожатия и объятия;

регулярно дезинфицировать гаджеты и оргтехнику;

использовать только собственные средства личной гигиены.

Ранее в Узбекистане выявили первого заболевшего коронавирусом. Им стал гражданин республики, вернувшийся недавно из Франции.

Сейчас власти предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории страны.

Повода для паники нет, сообщил главный санитарный врач Узбекистана, директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве Бахром Алматов.