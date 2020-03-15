15:37 15 Марта 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.91
  • EUR10721.36
  • USD9500.54
Поиск
Срочно:
Дети во время урока

Узбекистан закрывает все вузы, школы и детские сады из-за коронавируса

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (228)
542 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200315/13677512/Uzbekistan-zakryvaet-vse-vuzy-shkoly-i-detskie-sady-iz-za-koronavirusa.html

Власти страны просят граждан не поддаваться панике. Данные меры носят исключительно профилактический характер и направлены на обеспечение безопасности здоровья жителей республики.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. В Узбекистане с 16 марта закроются вузы, школы и детские сады. Данная мера, как ожидается, предотвратит распространение вируса COVID-19 на территории республики.

Бахром Алматов
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Повода для паники нет — главный санитарный врач Узбекистана о первом заболевшем

Об этом в воскресенье сообщил премьер-министр республики Абдулла Арипова, который возглавляет Специальную комиссию по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщило Министерство народного образования, во время продленных каникул по национальным телеканалам для школьников будут показываться телеуроки.

"Чтобы дети могли получать знания во время каникул, Национальная телерадиокомпания Узбекистана подготовит и организует вещание видео уроков в соответствии с учебным планом", - говорится в сообщении.

Для подготовки видеоуроков будут созданы рабочие группы с участием представителей соответствующих сфер.

Также в школах будут усилены меры по дезинфекции и обеспечению медицинских пунктов лекарствами и дезинфекционными средствами.

Министерство дошкольного образования опубликовало меры предосторожности, которым рекомендуется следовать:

  • исключить либо свести к минимуму посещение мест с большим скоплением людей (массовых мероприятий, крупных рынков, торгово-развлекательных центров);
  • не вступать в контакт с людьми, у которых наблюдаются симптомы ОРВИ;
  • носить маски;
  • каждый раз по возвращении домой и контакта с любыми поверхностями в общественных местах, транспорте тщательно мыть руки с мылом либо использовать антисептические средства;
  • исключить физическое взаимодействие с людьми — рукопожатия и объятия;
  • регулярно дезинфицировать гаджеты и оргтехнику;
  • использовать только собственные средства личной гигиены.

Ранее в Узбекистане выявили первого заболевшего коронавирусом. Им стал гражданин республики, вернувшийся недавно из Франции.

Сейчас власти предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории страны.

Повода для паники нет, сообщил главный санитарный врач Узбекистана, директор Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве Бахром Алматов.

Тема:
Вспышка смертельно опасного типа коронавируса в Китае (228)
Теги:
Узбекистан, детский сад, школы, вузы, коронавирус



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Солнце, спорт и хорошее настроение: как прошел благотворительный забег Lady Run
Два российских бобмардировщика Ту-160 кружили над Атлантикой 15 часов
Как получить гражданство Узбекистана
Как лицам без гражданства получить узбекский паспорт — инструкция

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться