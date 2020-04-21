В рейтинге свободы прессы Узбекистан впервые обогнал Казахстан

Данный рейтинг оценивает уровень свободы СМИ. В этом году приведены данные по 180 странам. Нужно отметить, что с 2017 года республика поднялась на 13 позиций.

ТАШКЕНТ, 21 апр - Sputnik. В рейтинге Международной неправительственной организации "Репортеры без границ" Узбекистан поднялся на 4 пункта по сравнению с прошлым годом и занял 156 место, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Данный рейтинг оценивает уровень свободы СМИ. В этом году приведены данные по 180 странам. Нужно отметить, что с 2017 года республика поднялась на 13 позиций.

Следом за Узбекистаном в таблице разместился Казахстан (157 место). Кыргызстан занимает 82-е, Таджикистан 161 и Туркменистан 178 место.

Нужно отметить, что за последние несколько лет в Узбекистане открыли доступ ко многим сайтам, которые находились в "черном списке", упростили процесс регистрации СМИ, некоторые передачи и отдельные репортажи выходят в прямом эфире. Журналисты освещают проблемные вопросы, в том числе, касающиеся коррупции и принудительного труда.

В числе стран с самым высоким уровнем свободы СМИ в этом году - Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция, Нидерланды.

Последние места занимают Вьетнам, Китай, Сирия, Туркменистан, Эритрея и Северная Корея.

В Узбекистане продолжается работа над совершенствованием законодательства в сфере СМИ. Разработаны новые документы, соответствующие международным стандартам, в частности Кодекс профессиональной этики журналистов.

Постановлением главы государства предусмотрено обеспечение независимости СМИ и развитие деятельности пресс-служб госорганов и организаций. Налажен эффективный диалог между государством и обществом, ведется работа по повышению открытости деятельности государственных органов.

Документом также был поставлен ряд задач перед Агентством информации и массовых коммуникаций, в частности, создан общественный совет в сфере информации и массовых коммуникаций. А начале 2020 года создан фонд поддержки и развития национальных масс-медиа, который призван содействовать созданию равных условий для СМИ на медиарынке, их развитию, а также реализации прав журналистов и блогеров.

Напомним, год назад в Узбекистане было решено образовать комиссию по работе с международными рейтингами и индексами. Возглавил ее вице-премьер, министр финансов Узбекистана Жамшид Кучкаров.

В соответствии с документом, также в структуру Министерства финансов введена должность заместителя главы Минфина, ответственного за работу с рейтингами и индексами, а в самом министерстве будет создано соответствующее управление, которое будет являться рабочим органом комиссии.