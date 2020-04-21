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Руки пенсионерки

Одиноких инвалидов и пенсионеров обеспечат средствами защиты от COVID-19

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (379)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200421/13971513/Odinokim-invalidam-i-pensioneram-besplatno-vydadut-sredstva-zaschity-ot-COVID-19.html

Жители республики, нуждающимся в постороннем уходе, будут ежемесячно получать стерильные маски, перчатки, антисептики и антибактериальное мыло.

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. В Узбекистане нуждающимся в постороннем уходе одиноким пожилым людям и инвалидам во время карантина вместе с наборами продуктов и гигиенических товаров будут ежемесячно бесплатно выдавать средства защиты от COVID-19, сообщается на официальном Telegram-канале Минюста "Правовая информация". Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом. 

Каждый комплект будет включать:

  • десять одноразовых стерильных масок;
  • десять пар одноразовых стерильных перчаток;
  • два жидких или гелевых антисептика (флаконы по 250 миллилитров, минимальное содержание спирта — 60 процентов);
  • антибактериальное мыло — два куска по 100 граммов.

Все эти средства будут закупаться за счет местных бюджетов.

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Напомним также, какие товары каждый месяц могут бесплатно получать одинокие пенсионеры и нуждающиеся в постоянном уходе инвалиды. Всего в перечне 15 позиций.

В список включены следующие продукты: три килограмма муки высшего сорта; килограмм риса; полкило гречневой крупы; полкило макарон; килограмм говядины без костей; килограмм мяса домашней птицы; 200 граммов сливочного масла; 15 яиц; килограмм сахара; литр подсолнечного масла; 200 граммов зеленого или черного чая.

Средства гигиены: 100-граммовый кусок банного (туалетного) мыла; 200 граммов (два куска) хозяйственного мыла (65% жирных кислот); 150 граммов стирального порошка; восемь подгузников для взрослых.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (379)
Теги:
инвалиды, пенсионер, коронавирус, Эпидемия, пандемия, Узбекистан



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