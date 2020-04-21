Прогулки для избранных и запретные желания: как живется в карантинной зоне

Прошел месяц с момента возведения первых блоков специального карантинного городка под Ташкентом. Как люди проводят время в режиме двухнедельной профилактической изоляции, выясняла корреспондент Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik, Дильшода Рахматова. В нескольких километрах от столицы развернут целый городок на почти 10 тысяч мест. Здесь размещают тех, кто вернулся в страну после закрытия границ. Для профилактики и предотвращения распространения коронавируса граждане под наблюдением врачей проводят 14 дней в изоляции.

Просто так попасть на объект без специального пропуска и амуниции невозможно: огороженную территорию изнутри патрулируют сотрудники МВД, а на внешнем периметре – нацгвардейцы. Впрочем, меры хоть и строгие, но необходимые. Усиленные посты и забор вокруг порождает всякие слухи и домыслы, но, чтобы их развеять, корреспондент Sputnik сама побывала там и узнала у постояльцев, как им живется в контейнерном городке.

Мобильный центр размещения был возведен примерно за месяц. Сейчас в нем смонтировано 15 блоков на 605 койкомест каждый. На 21 апреля число постояльцев составляет 7 473 человек.

Демонстрировать свои карантинные будни в сторис Instagram или писать посты в Facebook прибывшие в специальную зону не могут — мобильную связь тут заменили стационарными телефонами. "По проводу" люди общаются не только с внешним миром, но и при необходимости пользуются услугами доставки. Для этого они звонят в круглосуточный информационный центр.

Курить нельзя, бросать!

Пока общаюсь с начальником Центра информации при карантинной зоне Олимхоном Зиёвуддиновым, поступает очередная заявка. Жителю одного из контейнеров очень захотелось покурить. Слышно, как мужчина почти жалобным тоном просит принести курева и говорит, что даже готов заплатить. Ситуация конечно не из приятных, но оператор вежливо отвечает отказом. Это не его прихоть — курить в карантинной зоне запрещено Минздравом. Абонент понимающе вздыхает и, поблагодарив за ответ, вешает трубку.

По словам Зиёвуддинов, в карантинной зоне есть и семьи с грудничками. Для их временного проживания требуется и специальное питание, и средства гигиены, вплоть до детских памперсов.

Набираю первый попавшийся номер одного из контейнерных блоков. Мой собеседник – Ферузбек — приехал из Казахстана. Условиями размещения он доволен, особенно едой.

"Все тут хорошо. Только одна маленькая проблемка: ручки двери контейнеров после дезинфекции покрываются ржавчиной. Никак не могу найти масло, чтобы убрать коррозию", — сетует хозяйственный постоялец, который даже за казенным добром следит, как за своим.

Клиенты особого внимания

Недостатка в общении мужчина также не испытывает – с родными созванивается каждый день – телефон есть в каждом блоке.

На мой следующий звонок отвечает врач одного из лотов. По его словам, в карантинной зоне особого внимания требуют беременные женщины. В настоящее время таких постояльцев пять.

"Если одной из них сегодня захотелось шашлыка, то вторая требует клубнику", — заметил собеседник.

Он добавил, что для этой категории постояльцев карантинного городка предусмотрен исключительный порядок прогулок внутри лота. Отсутствие свежего воздуха может пагубно отразиться на здоровье матери и ее будущего ребенка, поэтому руководство пошло на разумные уступки.

Рацион питания у беременных также отличается от общего, но вот клубнику врачи не рекомендуют, чтобы не вызвать аллергию.

Еще одна проблема — в мобильный лагерь не вызвать стоматолога. Спасаться приходится обезболивающими, но они дают лишь временный эффект.

Почти санаторий

Те, у кого никаких проблем со здоровьем нет, пытаются хоть как-то скоротать две недели в замкнутом пространстве: книги, телевизор, настольные игры. В семьях с детьми время за домашними заботами летит быстрее.

Многим такой all inclusive.вполне по душе.

"Если заплатят по 100 долларов, можем еще на две недельки остаться. Тут нам все нравится, — с юмором отвечают на мой вопрос "Как поживаете?", молодые люди, которые уже третий день находятся в контейнерном городке. — А так все по распорядку: с утра заходят, измеряют нам температуру, спрашивают есть ли проблемы. Проблема-то у нас есть. А не помогут ли нам найти работу?".

Как выяснилось, молодые люди тоже приехали из Казахстана после того, как там закрыли предприятие, где они работали.

На мой совет, обратиться в госорганы для получения помощи в трудоустройстве, собеседники резонно возразили, что предлагаемая работа на 600 тысяч в месяц не позволит им прокормить большую семью — зарабатывать нужно хотя бы миллиона три.

Пока один жаловался на проблемы с работой, его сосед по несчастью вдруг перебил друга и попросил заказать насвая.

"Ну очень хочу, сорок лет курил", — говорит мужчина.

К пожеланиям постояльцев тут прислушиваются, но в рамках разумного. Выполняются только жизненно необходимые просьбы. Не санаторий все-таки, хоть и похоже.

Побаловать "карантинных узников" могут их родные – в городок доставляются посылки с продуктами, лекарствами, средствами гигиены или, например, с книгами. Только перед отправкой гостинцев лучше предупредить информационную службу, позвонив по единому номеру +99870 201 06 10. Как-никак режимный объект. Да и карантин не вечный – можно и потерпеть без курева или вовсе бросить дурную привычку.