Государство поддержит великодушных предпринимателей - президент

Мирзиёев выразил удовлетворенность энтузиазмом, с которым восприняли образование общенародного движения "Доброта и поддержка" в целях адресной помощи нуждающимся слоям населения.

ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. Президент Узбекистана в начале видеоселекторного совещания, посвященного вопросам занятости, остановился на проводимой работе по противодействию инфекции коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.

"Всем нам придает сил тот факт, что до настоящего времени в Узбекистане выздоровели и переведены на реабилитацию 424 пациента," - отметил Шавкат Мирзиёев.

Президент поблагодарил всех соотечественников, адекватно воспринимающих возникшую ситуацию и беспрекословно следующих правилам карантина. Отметил также самоотверженность врачей, круглосуточно борющихся с пандемией и сотрудников министерств внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, обороны, а также Национальной гвардии.

Глава республики выразил признательность дехканам и фермерам, руководителям и работникам кластеров, упорно трудящимся на полях и приусадебных землях, не теряя ни минуты дорогой для них поры.

"Мы должны без промедления решать такие актуальные вопросы, как гарантированное обеспечение 34-миллионного народа продуктами питания и другим необходимым, недопущение снижения доходов граждан, поддержка нуждающихся в помощи соотечественников," - подчеркнул Мирзиёев.

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Вместе с тем президент выразил удовлетворенность энтузиазмом, с которым восприняли образование общенародного движения "Доброта и поддержка" в целях адресной помощи нуждающимся слоям населения.

Глава государства напомнил всем соотечественникам, предпринимателям, поддерживающим эту инициативу священное утверждение: "Награда за добро – только добро".

Всем предпринимателям и фермерам, представителям хозяйственных объединений, министерств, ведомств и организаций, с заботой и уважением протягивающим руку помощи нуждающимся, малообеспеченным людям и семьям, это добро воздастся сторицей.

При этом, президент подчеркнул, что государство и общество, в свою очередь, всесторонне поддержат великодушных предпринимателей.

Общенародное движение "Доброта и поддержка", по мнению Мирзиёева, демонстрируя единство государства и народа, его мощь, займет достойное место на страницах новой истории.

Президент поздравил народ Узбекистана и всех мусульман со светлым праздником Рамадан.