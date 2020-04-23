АИМК изучило инцидент с журналисткой на ферганском рынке

В ведомстве считают, что все госорганы обязаны уважать законы страны в информационной сфере и с пониманием относится к конструктивной критике со стороны СМИ, журналистов и блогеров.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. В Агенстве информации и массовых коммуникаций (АИМК) прокомментировали скандал, произошедший на днях с журналистом газеты "Маърифат" Шарифой Мадрахимовой.

Сотрудница СМИ обратилась в агентство с информацией о нарушении ее прав со стороны хокимията Учкуприкского района Ферганской области.

Об этом сообщил и.о. руководителя АИМК Дилшод Саиджанов в своем Telegram-канале.

По его словам, агентство изучило обращение журналистки, после чего обратилось в Генеральную прокуратуру РУз с просьбой дать правовую оценку действиям представителей районного хокимията и сотрудников РОВД на предмет того, были ли ими нарушены законы "О СМИ" и "О защите профессиональной деятельности журналиста", а также Уголовного кодекса.

Генпрокуратура сейчас изучает данный вопрос и по результатам сделает свое заключение.

"Курс открытости Президента Шавката Мирзиёева требует от госорганов установления тесного диалога с народом, своевременного реагирования на запросы, проблемы и предложения граждан. В поддержании этого диалога основную роль играют СМИ и блогеры, которые оказывают огромную помощь всем органам госвласти и управления в информировании нашего народа. Они также являются опорой пресс-служб госорганов", - пишет Саиджанов.

Агентство считает, что все госорганы обязаны уважать законодательство страны в информационной сфере и с пониманием относится к конструктивной критике со стороны СМИ, журналистов и блогеров.

Для узбекских журналистов выпустили 10-томное пособие >>

В ведомстве порекомендовали относиться к критике с пониманием — не как к способу подорвать авторитет и усилия со стороны госорганов, а как к чему-то, что поможет увидеть те или иные проблемы граждан, раскрыть недостатки и ошибки в действиях госорганов, в том числе в вопросе информирования населения.

Критика должна послужить толчком к тому, чтобы оперативно исправить допущенные недочеты в интересах граждан республики, считают в АИМК.

Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа также направил обращение в Генпрокуратуру и МВД с просьбой подробно изучить инцидент с точки зрения соблюдения закона и, если случай давления будет доказан, принять справедливые меры по отношению к ответственным лицам.