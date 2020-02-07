Для узбекских журналистов выпустили 10-томное пособие

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В Узбекистане выпустили десятитомное пособие для журналистов, презентация состоялась в пятницу в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК).
Пособие было разработано за пять месяцев. В его создании приняли участие профессора и преподаватели Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, Узбекского государственного университета мировых языков, Национального университета Узбекистана, а также известные журналисты республики.
Как отметил на презентации журналист, заместитель председателя Комитета по вопросам науки, образования и здравоохранения Сената Махмуджон Парпиев, ранее в стране не было достойного учебного пособия для работников СМИ.
"Данное руководство заполнило пробел. Оно станет важным источником информации не только для будущих, но и для действующих журналистов", — сказал Парпиев.
Ранее стало известно, что в Узбекистане до 1 июня этого года разработают и внедрят единое национальное удостоверение журналиста. Документ планируется выдавать аккредитованным Агентством информации и массовых коммуникаций сотрудникам СМИ на безвозмездной основе.