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Состоялась презентация 10-томного пособия по журналистике

Для узбекских журналистов выпустили 10-томное пособие

Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан
Общество
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Сборник включает книги, посвященные, в частности, медиалингвистике и редактированию, медиамаркетингу и менеджменту, аудиовизуальной журналистике.

ТАШКЕНТ, 7 фев — Sputnik. В Узбекистане выпустили десятитомное пособие для журналистов, презентация состоялась в пятницу в Агентстве информации и массовых коммуникаций (АИМК). 

Пособие было разработано за пять месяцев. В его создании приняли участие профессора и преподаватели Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана, Узбекского государственного университета мировых языков, Национального университета Узбекистана, а также известные журналисты республики. 

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Минюст Узбекистана презентовал пособие для журналистов
Сборник включает следующие тома: "Теория, история и развитие журналистики", "Журналистское право и этика", "Медиалингвистика и редактирование", "Медиамаркетинг и менеджмент", "Жанры и вопросы мастерства в печатных средствах массовой информации", "Аудиовизуальная журналистика", "Онлайн-журналистика и новые тренды в медиа", "PR-услуги в современной медиасфере", "Специализированная журналистика", "Социология и психология журналистики". Каждый том издан тиражом в тысячу экземпляров. 

Как отметил на презентации журналист, заместитель председателя Комитета по вопросам науки, образования и здравоохранения Сената Махмуджон Парпиев, ранее в стране не было достойного учебного пособия для работников СМИ.

"Данное руководство заполнило пробел. Оно станет важным источником информации не только для будущих, но и для действующих журналистов", — сказал Парпиев.

Ранее стало известно, что в Узбекистане до 1 июня этого года разработают и внедрят единое национальное удостоверение журналиста. Документ планируется выдавать аккредитованным Агентством информации и массовых коммуникаций сотрудникам СМИ на безвозмездной основе.

Теги:
Узбекистан, Образование, Агентство информации и массовых коммуникаций, молодой журналист, журналистика, журналисты, Журналист



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