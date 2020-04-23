Кадеты Узбекистана: резерв сильной армии

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Узбекистане приняли решение о военно-патриотическом воспитании школьников.

В Республике Узбекистан 17 апреля установили порядок приема в специализированные военно-патриотические классы. Принятое правительственное постановление "О мерах по организации деятельности специализированных классов по военно-патриотическому направлению в общеобразовательных средних и специализированных школах" — свидетельство системной и планомерной заботы государства о подрастающем поколении.

Ранее на расширенном заседании Совета Безопасности президент Шавкат Мирзиёев отметил особую важность для страны военно-патриотического воспитания молодежи: "Армия в материальном отношении может быть обеспечена всем самым современным и необходимым, однако слабая моральная составляющая, отсутствие боевого духа, преданности, чувства любви к Родине, ответственности за ее судьбу, безразличие могут привести к необратимым последствиям".

В военно-патриотические классы 56 школ республики на конкурсной основе могут попасть мальчики и девочки, успешно закончившие шесть классов и показавшие свои способности по углубленным дисциплинам. Начиная с предстоящего учебного года, подача документов будет осуществляться с 1 по 20 июля. Установленный правительством "барьер" приема в военно-патриотические классы достаточно высок — 70 баллов из 100 возможных в ходе проверки физической готовности (с 21 июня по 5 августа). Лишь затем — тесты по предметам (15–25 августа).

Приоритеты расставлены правильно, ведь специализированные классы в общеобразовательных школах должны обеспечивать патриотическое воспитание и давать основы военной подготовки без ущерба для освоения общеобразовательных предметов. Программа обучения становится сложнее, ее осилит не всякий желающий носить в школе красивую военную форму. А главное, физическая и психологическая готовность к преодолению трудностей — основа службы в армии.

Период специального военно-патриотического обучения — пять лет, с 7 по 11 класс. Это хорошая подготовка для старта во взрослую жизнь. Очевидно, выиграет и государство — в более отдаленной перспективе армия Узбекистана получит достойное молодое пополнение.

На правильном пути

Руководство республики чутко улавливает передовые тенденции в области военного образования. Развитие специализированного обучения в средней школе позволяет юношам и девушкам лучше ориентироваться в жизненном пространстве, раньше делать осознанный выбор профессии, больше успеть на этом пути.

Необходимо подходить для службы по целому ряду качеств. Многое нарабатывается со временем, но к 7 классу у школьников уже заложены основы характера, параметры психологической устойчивости и физической выносливости. Военно-патриотический класс поможет развить самодисциплину, волевые качества и работоспособность, которые позволят в будущем легче переносить тяготы и лишения воинских будней. Общеобразовательные предметы не отменяются, просто дополняются целым рядом специальных — от строевой подготовки и освоения стрелкового оружия до радиодела и освоения военной техники.

И даже для тех молодых людей, которые после пятилетнего специализированного курса в старших классах выберут гражданскую профессию, польза несомненна. Военно-патриотическое образование — стержень на всю жизнь.

Понимая важность предметной ориентации школьников, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев еще в 2018 году подписал постановление "О дополнительных мерах по патриотическому и физическому воспитанию молодежи и совершенствованию порядка подготовки призывников по военно-техническим специальностям". Уровень поступающей на вооружение армии современной военной техники требует совершенствования системы подготовки допризывной молодежи к военной службе. Министерство финансов с 2019 года предусматривает в государственном бюджете средства для реализации этой стратегии.

В стране накоплен определенный опыт массовых военно-спортивных мероприятий. Так, в Намангане недавно прошел фестиваль военного патриотизма, объединивший около 2000 военнослужащих и допризывников. Ранее в Ташкенте состоялся "забег трех поколений" на дистанцию более пяти километров с участием ветеранов Вооруженных сил, действующих военнослужащих и учащихся образовательных учреждений.

Российская практика

Можно использовать опыт РФ, где традиционно сильны позиции Нахимовского училища и целого ряда Суворовских училищ. Нахимовцы и суворовцы — учащиеся Минобороны (преподают кадровые военнослужащие), однако "гражданские" центры военно-патриотичекого воспитания созданы во всех субъектах Российской Федерации, а в общеобразовательных школах не одно десятилетие успешно действуют тысячи классов военно-патриотического воспитания.

Как правило, они связаны организационно-методически с ближайшими войсковыми частями или военно-учебными заведениями Минобороны РФ, имеют строгую специализацию (юные моряки, пограничники, летчики и так далее) с акцентом на точные предметы — физику, математику и физическую подготовку.

По инициативе Минобороны в России создано военно-патриотическое движение "Юнармия", объединяющее более 700 тысяч детей и подростков, каждому из которых открыт широкий горизонт интереснейших событий, большие возможности для изучения техники и занятий спортом.

Для многих ребят военно-патриотическое движение станет важным ориентиром. Закон о помощи допризывникам в выборе вида и рода войск и военно-патриотическом воспитании принят Госдумой РФ в 2018 году. Так из отдельных фрагментов складывается государственная система воспитания и образования нового поколения.