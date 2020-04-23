В Узбекистане в тестовом режиме запущена онлайн-поликлиника

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. По инициативе Министерства здравоохранения совместно с компанией AskDoctor, Единым интегратором UZINFOCOM создан проект электронной поликлиники "Спроси доктора", действующий на узбекском и русском языках, сообщает пресс-служба.

"Для того, чтобы пользоваться этой услугой, нужно зайти на веб-сайт по адресу www.askdoctor.uz и пройти регистрацию, ввести контактные данные и подтвердить номер телефона. Далее выбираете врача по направлению и способ связи: чат, аудио или видео сеанс. Заранее, либо во время общения можно загрузить изображения анкет, выписок, то есть информацию, которая поможет врачу в подготовке рекомендации. Через некоторое время после консультации на телефон придет сообщение о выписанной вам рекомендации, которую можно скачать в личном кабинете на сайте", - говорится в сообщении.

Минздрав напоминает, что назначение носит исключительно рекомендательный характер, исходя из сущности проекта – онлайн консультации. Удаленный врач не может провести манипуляции, взять анализ, измерить температуру, давление или пульс.

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Сервис доступен для каждого гражданина Республики Узбекистан и полностью бесплатен на время карантинных мероприятий.

Платформа сделана таким образом, что не требует установки специального программного обеспечения и доступна с любого устройства, где есть браузер интернет (смартфон, планшет, ноутбук, персональный компьютер).

"Необходимо разрешить в установках браузера использование сайтом микрофона и вебкамеры устройства. Что касается качества и безопасности – все консультанты являются врачами высокой квалификации (в том числе и профессорами), прошедшими дополнительный отбор в Министерстве здравоохранения", - дополнили в Минздраве.

В скором времени будет реализована функция по подключению врачей, находящихся дома и имеющих техническую возможность предоставлять медицинские консультации.

На сайте есть также статьи, рекомендации и врачебная энциклопедия. До онлайн консультации с врачом вы сможете найти ответы на интересующие вас вопросы. В момент внезапной боли или неприятных симптомов очень трудно сосредоточиться, поэтому лучше проходить регистрацию заранее по адресу www.askdoctor.uz.

Также необходимо помнить, что в период неблагополучной санитарно-эпидемиологической обстановки в стране консультации врачей оказываются безвозмездно, а диалог с врачами должен проходить при соблюдении культуры общения, без оскорблений и угроз.