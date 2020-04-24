Узбекистанцы стали хуже оплачивать услуги водоснабжения

Введенный карантин привел к временному прекращению деятельности большинства предприятий, что, в свою очередь, привело к снижению водопотребления юридических организаций и увеличению потребности населения в питьевой воде.

ТАШКЕНТ, 24 апр - Sputnik. Среднедневной доход по Узбекистану за оказанные услуги питьевой и сточной воды снизился в 10 раз и составил 0,3 млрд сумов, сообщает Минфин.

Примечательно, что до объявления карантина этот показатель составлял 3,1 млрд сумов.

"Введенный карантин привел к временному прекращению деятельности большинства предприятий, организаций и бюджетных учреждений и введению порядка самоизоляции населения в своих домах – что, в свою очередь, привело к снижению водопотребления юридических организаций и увеличению потребности населения в питьевой воде", - говорится в сообщении.

По информации Минфина, такие случаи оказывают негативное влияние на финансово устойчивую деятельность предприятий водоснабжения в карантинном периоде, в том числе на оплату труда работников предприятия, приобретение химических реагентов, необходимых для очистки воды и возврат кредитов.

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В связи с этим, были внесены соответствующие предложения в Кабинет министров по государственной финансовой поддержке сферы водоснабжения в карантинное время.

В итоге, на основании специального поручения премьер-министра Республики Узбекистан из средств Антикризисного фонда, было выделено в общей сложности 61,4 млрд сумов в виде беспроцентной ссуды для покрытия расходов первой степени (химические реагенты, горюче-смазочные материалы) и заработной платы и приравненных к ней платежей предприятий водоснабжения.