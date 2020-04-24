21:37 24 Апреля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.10
  • EUR10637.67
  • USD9554.22
Поиск
Срочно:
Передача портфеля из рук в руки

В Министерстве энергетики Узбекистана — новое назначение

Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (357)
112 0 0
Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200424/13994555/Naznachen-zamministra-energetiki-Uzbekistana.html

Должность получил Бехзот Нарматов, который до этого возглавлял Управление геологии, добычи нефти и газа Минэнерго.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Пост замминистра энергетики Узбекистана занял Бехзот Нарматов, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

"Решением президента Республики Узбекистан №4693 от 23 апреля 2020 года заместителем министра энергетики назначен Нарматов Бехзот Рахматуллаевич", — говорится в публикации.

Бехзот Нарматов
Пресс-служба Министерства энергетики
Бехзот Нарматов

Уточняется, что занимавший эту должность Умиджан Исраилов освобожден от нее в связи с переходом на другую работу.

Бехзот Нарматов ранее возглавлял Управление геологии, добычи нефти и газа Министерства энергетики. До этого занимал должность председателя правления АО "Андижаннефть".

Накануне стало известно о новых назначениях в Министерстве иностранных дел и Министерстве культуры. Заместителем главы МИД стал Эркин Хамраев, первым заместителем министра культуры — Жамол Насиров.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (357)
Теги:
Минэнерго, Министерство энергетики, Узбекистан, кадровые перестановки



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Станция Новослободская Московского метрополитена
Пустота и тишина: московское метро в период режима самоизоляции - фото
Попытки переложить всю ответственность за пандемию на Китай и ВОЗ неуместны – Захарова
Захарова назвала нападки ряда западных стран на ВОЗ неуместными — видео
Календарь молитв в священный месяц Рамазан (Рамадан)
Рамазан-2020: расписание для постящихся по городам Узбекистана

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться