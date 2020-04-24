В Министерстве энергетики Узбекистана — новое назначение

Должность получил Бехзот Нарматов, который до этого возглавлял Управление геологии, добычи нефти и газа Минэнерго.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Пост замминистра энергетики Узбекистана занял Бехзот Нарматов, сообщили в пресс-службе Минэнерго.

"Решением президента Республики Узбекистан №4693 от 23 апреля 2020 года заместителем министра энергетики назначен Нарматов Бехзот Рахматуллаевич", — говорится в публикации.

Пресс-служба Министерства энергетики Бехзот Нарматов

Уточняется, что занимавший эту должность Умиджан Исраилов освобожден от нее в связи с переходом на другую работу.

Бехзот Нарматов ранее возглавлял Управление геологии, добычи нефти и газа Министерства энергетики. До этого занимал должность председателя правления АО "Андижаннефть".

Накануне стало известно о новых назначениях в Министерстве иностранных дел и Министерстве культуры. Заместителем главы МИД стал Эркин Хамраев, первым заместителем министра культуры — Жамол Насиров.