"Многие в подавленном состоянии": как в Москве помогают мигрантам из СНГ

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Исламское общество Москвы, в том числе мусульманский благотворительный фонд "Закят", сделает духовную поддержку и гуманитарную помощь мигрантам одним из приоритетных направлений своей деятельности. Об этом сообщил РИА Новости глава фонда Рафис Измайлов.
Он отметил, что на сегодня оказана продовольственная помощь более 500 семьям из СНГ — Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
"Это продукты питания, товары повседневного пользования. Кроме того, совместно с Духовным управлением мусульман Москвы оказываем им и духовную помощь, потому что многие из мигрантов находятся в подавленном состоянии, многим нечем платить за жилье", — рассказал Измайлов.
"Но теперь настало время обратить внимание на выходцев из СНГ, которые живут и трудятся рядом с нами. К сожалению, негативную роль играют ряд публикаций в СМИ о том, что какие-то группировки грабят наших сограждан и приписывают эти деяния мигрантам", — подчеркнул Измайлов.
Глава фонда призвал посольства стран СНГ обратить внимание на возможную гуманитарную работу, адресованную выходцам из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана совместно с исламским сообществом российской столицы.