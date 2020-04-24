"Многие в подавленном состоянии": как в Москве помогают мигрантам из СНГ

Мусульманам из стран СНГ, оказавшимся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса, передают продукты и оказывают духовную поддержку.

ТАШКЕНТ, 24 апр — Sputnik. Исламское общество Москвы, в том числе мусульманский благотворительный фонд "Закят", сделает духовную поддержку и гуманитарную помощь мигрантам одним из приоритетных направлений своей деятельности. Об этом сообщил РИА Новости глава фонда Рафис Измайлов.

"Приостановка работы из-за эпидемии коронавируса многих предприятий и организаций, в том числе строительного сектора, поставила перед нами вопрос немедленного оказания поддержки мигрантам, их семьям, которые живут в российской столице", ​— сказал Измайлов.

Он отметил, что на сегодня оказана продовольственная помощь более 500 семьям из СНГ — Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

"Это продукты питания, товары повседневного пользования. Кроме того, совместно с Духовным управлением мусульман Москвы оказываем им и духовную помощь, потому что многие из мигрантов находятся в подавленном состоянии, многим нечем платить за жилье", — рассказал Измайлов.

По его словам, мусульмане России оказывали поддержку единоверцам в Сирии, Ливане, Чаде, Бангладеш и других странах.

"Но теперь настало время обратить внимание на выходцев из СНГ, которые живут и трудятся рядом с нами. К сожалению, негативную роль играют ряд публикаций в СМИ о том, что какие-то группировки грабят наших сограждан и приписывают эти деяния мигрантам", — подчеркнул Измайлов.

Глава фонда призвал посольства стран СНГ обратить внимание на возможную гуманитарную работу, адресованную выходцам из Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана совместно с исламским сообществом российской столицы.