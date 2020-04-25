Работников Агентства санэпидемблагополучия поощрят за тяжелый труд

Также главные санитарные врачи Узбекистана получат право организовать временные противоэпидемические отряды, в которые будут привлекаться медики и другой персонал государственных и негосударственных медучреждений.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Работников Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве и его территориальных подразделений поощрят за тяжелую работу в период пандемии COVID-19.

Это следует из соответствующего постановления президента, сообщает Министерство юстиции.

Какие именно меры поощрения будут применены?

Установленные размеры доплат за опасные для здоровья и тяжелые условия труда будут увеличены с 15% до 50% и с 40% до 75% соответственно;

Тарифный коэффициент по разрядам оплаты труда будет применяться с увеличением на 5%.

Отмечается, что меры, перечисленные выше, будут действовать до конца официального прекращения мероприятий по борьбе с COVID-19 в республике.

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Кроме того, работники Агентства санэпидемблагополучия и его территориальных подразделений в период проведения данных мероприятий сохраняют право на получение ежедневной доплаты в размере 6% от месячного должностного оклада, а также других надбавок, которые предусмотрены законом.

О чем еще говорится в постановлении президента?

Согласно документу, в центральном аппарате Агентства создано Управление по развитию материально-технической базы и привлечению инвестиций.

Также главные государственные санитарные врачи получают право организовать временные противоэпидемические отряды с привлечением медицинского и другого персонала государственных и негосударственных медучреждений в период карантина.

В период карантина за работниками государственных медучреждений, привлеченных в состав этих отрядов, сохраняются порядок, условия и размеры оплаты труда по основному месту работы.