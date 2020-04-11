Нацпалата РУз безвозмездно передала врачам средства индивидуальной защиты

Защита врачей играет важное значение в преодолении пандемии COVID-19. Именно они находятся на передовой, борясь за жизнь каждого пациента.

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Национальная палата инновационного здравоохранения Узбекистана передала в разные регионы страны необходимые средства для индивидуальной защиты медицинских сотрудников.

Такие гуманитарные акции провели территориальные подразделения ведомства в Ташкенте, Каракалпакстане, а также в Ташкентской, Ферганской, Сырдарьинской, Навоийской, Наманганской, Сурхандарьинской, Бухарской и Кашкадарьинской областях.

Областным Центрам Госсанэпиднадзора и другим медучреждениям, в том числе Перинатальному центру и инфекционной больнице столичной области, было передано свыше 10,6 тысячи защитных масок, 1,3 тысячи одноразовых перчаток, 300 одноразовых защитных комбинезонов и более 500 более антисептиков.

Кроме того, все отделения Национальной палаты по инициативе своих сотрудников поэтапно перечисляют однодневную зарплату в Фонд "Узбекистон Меҳр-шафкат ва саломатлик", который оказывает помощь пострадавшим от пандемии.

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Сотрудники ведомства также передали 100 комплектов индивидуальной защиты (одноразовые комбинезоны, маски и бахилы) врачам НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний и 50 комплектов – специалистам Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического контроля.

Как отмечал глава республики Шавкат Мирзиёев, одержать победу над COVID-19 можно только совместными усилиями. Помощь приходит ото всех, в том числе от бизнесменов и различных организаций, которые на безвозмездной основе переводят огромные суммы на поддержку страны и ее населения, переживающего тяжелые времена.

Ранее администрация президента озвучила сумму переводов узбекистанцев на борьбу с коронавирусом. Оказалось, что граждане республики, государственные и частные организации перевели в фонд "Милосердие и здоровье" уже более 50 миллиардов сумов.

По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 729 случаев заражения COVID-19, трое граждан скончались, 42 — выздоровели и были отправлены на реабилитацию.