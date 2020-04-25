В Узбекистане на помощь ветеранам журналистики выделили 150 млн сумов

Продуктовые наборы и материальную помощь получат журналисты, проработавшие в данной сфере на протяжении многих лет и нуждающиеся в социальной поддержке.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа выделил окажет помощь ветеранам журналистики и другим представителям СМИ, оказавшимся в трудной финансовой ситуации из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщил председатель попечительского совета фонда Комил Алламжонов в своем Telegram-канале.

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В рамках проекта "Безопасная помощь" был составлен список из 100 представителей журналистики и сферы телекоммуникаций.

"Основу этого списка составили ветераны, проработавшие в сфере журналистики многие годы, а также журналисты, восстанавливающие свое здоровье и нуждающиеся в социальной поддержке из-за различных семейных обстоятельств", - написал Алламжонов.

Для оказания поддержки фондом было выделено 150 миллионов сумов. Помощь будет оказана в два этапа.

Первый этап уже запущен. В дома журналистов начали доставлять продуктовые наборы.

Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа Фонд масс-медиа окажет помощь ветеранам журналистики и нуждающимся представителям СМИ

Следущий этап подразумевает материальную помощь — всем гражданам, оказавшимся в списке, будет предоставлено по 1 миллиону сумов на специальных пластиковых карточках.

"В сегодняшнее время испытаний мы видим своей обязанностью сделать все возможное, чтобы помочь своим коллегам, нуждающимся в финансовой поддержке", — говорится в сообщении.