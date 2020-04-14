Фонд поддержки масс-медиа выделил одиноким женщинам по миллиону сумов

Саида Мирзиёева призвала другие компании, организации и всех неравнодушных последовать примеру Фонда и помочь тем, кто так в этом нуждается.

ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале рассказала о проекте "Безопасная помощь", в рамках которого Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа выделил 1 млрд сумов на поддержку матерей-одиночек, лишившихся работы.

Найти тех, кто особо нуждается во внимании помогли Комиссия по вопросам обеспечения гендерного равенства Республики Узбекистан, Управление профилактики правонарушений ГУВД Ташкента, Центр координации спонсорских благотворительных организаций при Министерстве по поддержке махалли и семьи.

Было выпущено тысяча пластиковых карт, на каждую из которых зачислено по 1 млн сумов.

"Тысяча — это капля в море, но мы надеемся, что нашему примеру последуют другие. Миллион сумов на карте — возможность продержаться какое-то время," - написала Саида Мирзиёева в своем обращении.

Несмотря на то, что страна, как и весь мир, переживает экономический кризис, Саида Мирзиёева выразила уверенность в том, что именно в это время будут рождаться самые замечательные и правильные идеи, которые помогут сплотиться народу Узбекистана.

Напомним, в начале апреля в хокимияте Ташкента рассказали, какую помощь можно оказать нуждающимся жителям города через Единый координационный центр, созданный на время режима самоизоляции от распространения коронавирусной инфекции.

Центру нужны дополнительные руки - для тог, чтобы заниматься фасовкой и развозом продуктов. Сейчас эту работу выполняют около ста добровольцев, но нужны еще люди. Вы можете стать одним из них.

Кроме того, центр принимает продукты. В настоящее время единый склад сформирован, однако дополнительные позиции не будут лишними.