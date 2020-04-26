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Медики Узбекистана и КНР запустили онлайн-консультации по борьбе с COVID-19

Медики Узбекистана и КНР запустили онлайн-консультации по борьбе с COVID-19

Посольство КНР в Узбекистане
Общество
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Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (408)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200426/14002684/Mediki-Uzbekistana-i-KNR-zapustili-onlayn-konsultatsii-po-borbe-s-COVID-19.html

Проект нацелен на установление регулярных контактов между врачами и укрепление противоэпидемического сотрудничества между странами в период пандемии.

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Медики Узбекистана и Китая запустили систему онлайн-консультаций по противодействию новому коронавирусу COVID-19, сообщает пресс-служба посольства КНР в республике.

Группа китайских экспертов участвовала в церемонии запуска системы дистанционной медицинской консультации между Китаем и Узбекистаном, сообщили в дипведомстве. К системе присоединились две ведущие больницы китайской провинции Цзянси и десять клиник Узбекистана.

Проект нацелен на установление регулярных контактов между врачами и укрепление противоэпидемического сотрудничества между странами в период пандемии COVID-19, уточнили в посольстве. Врачи также провели 

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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дистанционный осмотр тяжелобольных пациентов с коронавирусом.

По последним данным, количество заразившихся COVID-19 в Узбекистане составляет 1865 человек, при этом полностью выздоровели 707, скончались 8 пациентов.

По сообщению Минздрава, в настоящий момент, в республике находятся под наблюдением на домашнем или стационарном карантине 84 936 граждан.

Из них 66 415 узбекистанцев находятся дома, 18 521 — в медучреждениях.

Всего с момента вспышки пандемии на территории республики на карантин были отправлены 284 845 человек. 

Тема:
Вспышка нового типа коронавируса в Китае (408)
Теги:
коронавирус, врачи, здравоохранение, онлайн, Узбекистан, КНР



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