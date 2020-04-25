Коронавирус в Узбекистане: главное на 25 апреля

Уровень выздоровления от COVID-19 в республике за сутки значительно вырос: теперь он составляет 38,5% от общего числа инфицированных.

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала главные новости по теме к этому часу.

Свежие данные по числу заболевших

Минздрав Узбекистана сообщил о выявлении еще 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по данным на 10.00 по ташкентскому времени, всего в стране инфицированы 1 836 человек.

Стремительно растет количество выздоровевших

Сегодня стало известно о том, что вылечиться от COVID-19 удалось еще 109 гражданам.

Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Сурхандарье, Навои, Бухаре, Фергане, Каракалпакстане, Хорезме и Ташкенте.

Теперь узбекистанцев, сумевших при помощи врачей справиться с болезнью, 707.

Таким образом, уровень выздоровления от COVID-19 в Узбекистане сегодня составляет 38,5% от общего числа инфицированных.

Новая информация о количестве граждан на карантине

Согласно новым данным Минздрава, в настоящий момент, в республике находятся под наблюдением на домашнем или стационарном карантине 84 936 граждан.

Из них 66 415 узбекистанцев находятся дома, 18 521 — в медучреждениях.

Всего с момента вспышки пандемии на территории республики на карантин были отправлены 284 845 человек.

Власти задумались о поэтапном смягчении карантина

Глава республики Шавкат Мирзиёев поручил Минздраву и хокимам Ферганской и Кашкадарьинской областей провести анализ в разрезе районов и видов деятельности на предмет высокого, среднего и низкого риска распространения инфекции.

С учетом полученных результатов президент ожидает предложений по поэтапному смягчению карантинных ограничений на рассмотрение Республиканской специальной комиссии.

Возобновляется деятельность еще нескольких предприятий

Список предприятий и организаций, которым будет разрешено возобновить свою работу во время карантина, расширяется.

С сегодняшнего дня в стране снова заработают: крупные сетевые магазины, рынки строительных материалов и компании из этой же отрасли, предприятия по выращиванию и продаже семян и саженцев, компании, связанные с автомобилями и их обслуживанием, филиалы коммерческих банков, химчистки, нотариусы и страховые компании.

Также заниматься своей деятельностью разрешено ремесленникам и мастерам. Продажу продукции, правда, они могут осуществлять не на рынках, а в отдельных местах.

Кроме того, возобновляется реализация ранее приостановленных инвестиционных проектов и работ по строительству объектов социальной сферы.

Тех, кто стоит на передовой борьбы с COVID-19, поощрят

Работников санэпидемслужбы поощрят за тяжелую работу в период пандемии коронавируса.

Какие меры будут приняты: доплаты за опасные для здоровья и тяжелые условия труда будут увеличены с 15% до 50% и с 40% до 75% соответственно. Также на 5% будет увеличен тарифный коэффициент по разрядам оплаты труда.

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За работниками сохраняется право ежедневно получать доплату в размере 6% от месячного должностного оклада, а также другие надбавки, предусмотренные законодательством.

Также главные санитарные врачи Узбекистана получат право организовать временные противоэпидемические отряды, в которые будут привлекаться медики и другой персонал государственных и частных медучреждений.

Помощь коллегам, оказавшимся в трудной ситуации

Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа в рамках проекта "Безопасная помощь" составил список из 100 представителей СМИ, которые остро нуждаются в помощи.

В первую очередь, речь идет о ветеранах, проработавшие в сфере журналистики много лет, а также журналисты, нуждающиеся в социальной поддержке из-за различных семейных обстоятельств.

В качестве помощи было выделено 150 миллионов сумов. Эти деньги пойдут на продуктовые наборы и специальные карточки, на которые будет зачислено по 1 миллиону сумов.

Крупный международный банк поддержит экономику Узбекистана

Европейский инвестиционный банк окажет содействие республике в борьбе с экономическими последствиями пандемии COVID-19.

В частности, руководство ЕИБ выделит 50 миллионов евро на поддержку системы здравоохранения Узбекистана. Также коммерческим банкам страны будут открыты кредитные линии в размере 80 миллионов евро для финансирования отечественных производителей, экспортеров и предприятий малого и среднего бизнеса.

ГУВД исполняет мечты

Карантин дается всем нелегко. В этот непростой период в ГУВД стараются помочь гражданам, как могут.

К примеру, на днях столичные правоохранители откликнулись на просьбу местного жители и помогли довезти до ветеринара собаку, у которой отказали задние лапы.

В ведомстве оказывают и другую помощь — моральную. Так, сотрудники ташкентского ГУВД приехали поздравить с трехлетием маленького мальчика Бахтиёра, который больше всего на свете любит полицейские машины.

Почему бы и не порадовать малыша, который в свой праздник вынужден сидеть дома на самоизоляции, решили в ведомстве.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным, в мире зафиксировано более 2,82 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались. Между тем более 798 тысяч человек по всему миру вылечились от коронавируса.