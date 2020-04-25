Коронавирус в Узбекистане: главное на 25 апреля

ТАШКЕНТ, 25 апр — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала главные новости по теме к этому часу.
Свежие данные по числу заболевших
Минздрав Узбекистана сообщил о выявлении еще 58 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, по данным на 10.00 по ташкентскому времени, всего в стране инфицированы 1 836 человек.
Стремительно растет количество выздоровевших
Сегодня стало известно о том, что вылечиться от COVID-19 удалось еще 109 гражданам.
Пациенты были выписаны из медучреждений, расположенных в Сурхандарье, Навои, Бухаре, Фергане, Каракалпакстане, Хорезме и Ташкенте.
Теперь узбекистанцев, сумевших при помощи врачей справиться с болезнью, 707.
Таким образом, уровень выздоровления от COVID-19 в Узбекистане сегодня составляет 38,5% от общего числа инфицированных.
Новая информация о количестве граждан на карантине
Согласно новым данным Минздрава, в настоящий момент, в республике находятся под наблюдением на домашнем или стационарном карантине 84 936 граждан.
Из них 66 415 узбекистанцев находятся дома, 18 521 — в медучреждениях.
Всего с момента вспышки пандемии на территории республики на карантин были отправлены 284 845 человек.
Власти задумались о поэтапном смягчении карантина
Глава республики Шавкат Мирзиёев поручил Минздраву и хокимам Ферганской и Кашкадарьинской областей провести анализ в разрезе районов и видов деятельности на предмет высокого, среднего и низкого риска распространения инфекции.
С учетом полученных результатов президент ожидает предложений по поэтапному смягчению карантинных ограничений на рассмотрение Республиканской специальной комиссии.
Возобновляется деятельность еще нескольких предприятий
Список предприятий и организаций, которым будет разрешено возобновить свою работу во время карантина, расширяется.
С сегодняшнего дня в стране снова заработают: крупные сетевые магазины, рынки строительных материалов и компании из этой же отрасли, предприятия по выращиванию и продаже семян и саженцев, компании, связанные с автомобилями и их обслуживанием, филиалы коммерческих банков, химчистки, нотариусы и страховые компании.
Также заниматься своей деятельностью разрешено ремесленникам и мастерам. Продажу продукции, правда, они могут осуществлять не на рынках, а в отдельных местах.
Кроме того, возобновляется реализация ранее приостановленных инвестиционных проектов и работ по строительству объектов социальной сферы.
Тех, кто стоит на передовой борьбы с COVID-19, поощрят
Работников санэпидемслужбы поощрят за тяжелую работу в период пандемии коронавируса.
Какие меры будут приняты: доплаты за опасные для здоровья и тяжелые условия труда будут увеличены с 15% до 50% и с 40% до 75% соответственно. Также на 5% будет увеличен тарифный коэффициент по разрядам оплаты труда.
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За работниками сохраняется право ежедневно получать доплату в размере 6% от месячного должностного оклада, а также другие надбавки, предусмотренные законодательством.
Также главные санитарные врачи Узбекистана получат право организовать временные противоэпидемические отряды, в которые будут привлекаться медики и другой персонал государственных и частных медучреждений.
Помощь коллегам, оказавшимся в трудной ситуации
Общественный фонд поддержки и развития национальных масс-медиа в рамках проекта "Безопасная помощь" составил список из 100 представителей СМИ, которые остро нуждаются в помощи.
В первую очередь, речь идет о ветеранах, проработавшие в сфере журналистики много лет, а также журналисты, нуждающиеся в социальной поддержке из-за различных семейных обстоятельств.
В качестве помощи было выделено 150 миллионов сумов. Эти деньги пойдут на продуктовые наборы и специальные карточки, на которые будет зачислено по 1 миллиону сумов.
Крупный международный банк поддержит экономику Узбекистана
Европейский инвестиционный банк окажет содействие республике в борьбе с экономическими последствиями пандемии COVID-19.
В частности, руководство ЕИБ выделит 50 миллионов евро на поддержку системы здравоохранения Узбекистана. Также коммерческим банкам страны будут открыты кредитные линии в размере 80 миллионов евро для финансирования отечественных производителей, экспортеров и предприятий малого и среднего бизнеса.
ГУВД исполняет мечты
Карантин дается всем нелегко. В этот непростой период в ГУВД стараются помочь гражданам, как могут.
К примеру, на днях столичные правоохранители откликнулись на просьбу местного жители и помогли довезти до ветеринара собаку, у которой отказали задние лапы.
В ведомстве оказывают и другую помощь — моральную. Так, сотрудники ташкентского ГУВД приехали поздравить с трехлетием маленького мальчика Бахтиёра, который больше всего на свете любит полицейские машины.
Почему бы и не порадовать малыша, который в свой праздник вынужден сидеть дома на самоизоляции, решили в ведомстве.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным, в мире зафиксировано более 2,82 миллиона случаев заражения, свыше 198 тысяч человек скончались. Между тем более 798 тысяч человек по всему миру вылечились от коронавируса.