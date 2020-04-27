В Ташкент прибыл спецрейс из Республики Корея с медоборудованием

В столицу для поддержки усилий по контролю за ситуацией по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 приехал еще один опытный специалист из Страны утренней свежести.

ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Посольство Узбекистана в Сеуле проработало вопрос привлечения гуманитарной помощи из Республики Корея, сообщили в пресс-службе диппредставительства.

Исходя из нужд Министерства здравоохранения Узбекистана был сформирован гуманитарный груз весом около 34 тонн и стоимостью 1 млн долларов.

Кроме этого, Министерство иностранных дел Республики Корея выделило 250 тысяч долларов на приобретение 20 тысяч комплектов тест-систем ПЦР-диагностики COVID-19.

Накануне чартерный рейс НАК Uzbekistan Airways доставил первую часть гуманитарного груза, включающего высокотехнологичное медицинское оборудование, медицинские кровати с автоматическим механизмом и тест-системы ПЦР-диагностики с общим весом 6,2 тонны.

В этот же день в Ташкент для поддержки усилий по контролю ситуации по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 прибыл еще один опытный специалист из Республики Корея.

Профессор Университета Корё, анестезиолог-реаниматолог Юн Син Жу окажет помощь Министерству здравоохранения Узбекистана в вопросах обеспечения контроля над эпидемией на основе международных требований. Он примет участие в координации усилий министерств здравоохранения и ведущих медицинских центров двух стран в борьбе с распространением нового вида коронавируса.

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В состав привезенного ценного груза включены приобретенные за счет финансовых средств, выделенных правительством Республики Корея, 20 тысяч комплектов тест-систем ПЦР-диагностики, а также предоставленные южнокорейскими предпринимателями 50 многофункциональных медицинских кроватей с автоматическим механизмом, 4 тысяч медицинских защитных костюмов, 10 тысяч пар медицинских перчаток, 18,5 тысячи единиц медицинских масок, 25 тысяч единиц антисептиков для рук, 10 многофункциональных мониторов.

Кроме этого, в составе гуманитарного груза имеются портативные оборудования для УЗИ, кардиомониторы, шприцевые инфузионные насосы, аппараты для очистки воздуха. Как известно, у подвергшихся коронавирусной инфекции наблюдаются случаи недостатка кислорода. В этой связи в состав предоставленного медицинского оборудования также включены пульсоксиметры для измерения количества кислорода и генераторы искусственного дыма для дезинфекции, экспресс-тесты для выявления коронавируса, портативные рентгеновские аппараты.

Доставленные медицинские изделия и принадлежности будут использоваться в стране при организации карантинных мер, диагностике больных и их лечении, проведении реабилитационных мероприятий.

Остальная часть гуманитарного груза будет доставлена в республику очередным грузовым чартерным рейсом.

Напомним, в конце марта по приглашению Министерства здравоохранения в качестве международного эксперта в Узбекистан прибыл профессор Университета Корё Республики Корея Цой Чже Ук.

Профессор, который занимает у себя на родине должность председателя Научно-исследовательского комитета Корейской медицинской ассоциации, ведущего советника штаба по борьбе с коронавирусом данной ассоциации, Цой Чже Ук уже начал деятельность в Узбекистане в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения.