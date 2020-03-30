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Эксперт из Южной Кореи прибыл в Узбекистан, чтобы помочь побороть вирус

© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Healthcare
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (207)
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Sputnik
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200330/13805174/Ekspert-iz-Yuzhnoy-Korei-pribyl-v-Uzbekistan-chtoby-pomoch-poborot-virus.html

Ведущий советник штаба по борьбе с коронавирусом Корейской медицинской ассоциации Цой Чже Ук уже начал деятельность в Узбекистане в сотрудничестве с Министерством здравоохранения.

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Узбекистан предпринимает усиленные меры для дальнейшего нераспространения коронавируса в стране.

Особое внимание уделено организации качественных медицинских услуг населению, профилактике заболевания, организации ухода за больными в соответствии с международными стандартами.

Профессор Университета Корё Республики Корея Цой Чже Ук
Отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения
Профессор Университета Корё Республики Корея Цой Чже Ук

По приглашению министерства здравоохранения, как сообщает пресс-служба ведомства, в качестве международного эксперта в Узбекистан прибыл профессор Университета Корё Республики Корея Цой Чже Ук.

Профессор, который занимает у себя на Родине должность председателя Научно-исследовательского комитета Корейской медицинской ассоциации, ведущего советника штаба по борьбе с коронавирусом данной ассоциации Цой Чже Ук, уже начал деятельность в Узбекистане в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения.

Особое внимание эксперт планирует уделить лечению пациентов с коронавирусной инфекцией и дальнейшему расширению эффективного использования современных медицинских технологий для ускорения их выздоровления.

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Напомним, по последним данным, в Узбекистане зарегистрировано 149 заразившихся коронавирусной инфекцией.

А накануне семь узбекистанцев, у которых была диагностирована опасная болезнь, выздоровели и были отправлены на реабилитацию.

Работа радиостанции
© Flickr / curtis.kennington
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В качестве дополнительной меры по борьбе с инфекций было принято решение с 30 марта по 20 апреля запретить передвижение личного транспорта по всей территории республики без специального стикера.

С этого же дня полностью прекращают свою деятельность аэропорты страны.

Узбекистанцев просят не выходить без необходимости из дома, соблюдать правила гигиены и не нарушать требования карантина.

За последнее время в республике было выявлено более 12 тысяч нарушений режима - виновные привлечены к ответственности.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (207)
Теги:
эксперт, Южная Корея, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, здравоохранение, коронавирус



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